Имамы в Адыгее готовят верующих к Рамадану видеоуроками

19 апреля 2020, 19:30

Коллективных намазов в Рамадан в Адыгее не планируется, все мечети закрыты на неопределенный срок, сообщили в муфтияте. Имамы проводят онлайн-уроки по исламу, а волонтеры из числа верующих развозят помощь нуждающимся.

Как сообщал "Кавказский узел", мечети в Адыгее закрыты с 24 марта. Верующие с пониманием отнеслись к закрытию мечетей в республике.

Начало месяца Рамадан в 2020 году приходится на 24 апреля, а последний день Рамадана – на 23 мая, Ураза-байрам мусульмане будут праздновать 24 мая. Ранее имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа не исключили, что муфтиятами будет дана рекомендация не посещать родных во время празднования Ураза-байрама.

Запрет коснулся и коллективных ифтаров

В связи с тем, что власти продлили карантин, открытие мечетей отложено на неопределенный срок, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник муфтията Адыгеи и Краснодарского края. Имамы, по его словам, не будут проводить молебны в пустых мечетях.

"В связи с приближением священного месяца Рамадан отменены все коллективные тарауих-намазы и коллективные ифтары (разговения. - Прим. "Кавказского узла"). Мечети закрыты, имамы сидят дома", - подчеркнул представитель Духовного управления мусульман региона.

Во время Рамадана не будут проводится никакие намазы - ни пятничные, ни ежедневные, подтвердил имам Тахтамукайской мечети Асфар Мысс. "Проповеди онлайн мы не проводим, мы записываем уроки - каждый имам по очереди проводит онлайн-уроки по исламу", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. В этом месяце, по преданию, пророку Мухаммаду было ниспослано первое божественное откровение, которое стало основой Корана - священной книги мусульман. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр, или Ураза-байрам, который длится три дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

Верующие помогают нуждающимся

По словам Асфара Мысса, сотрудники мечети занимаются сбором помощи для заключенных. "10 лет я работаю с УФСИН, посещаю колонию - мы там мечеть построили. Хотим помочь им в Рамадан", - сообщил имам.

Имамы соблюдают режим в самоизоляции, но приходят мечеть ежедневно, чтобы включить запись азана - призыва к молитве, сообщил имам мечети Шовгеновского района Азамат Хагундоков. "Когда должна начаться ежедневная молитва, я прихожу в мечеть. Муэдзина не нужно - просто ставлю азан. Никто не приходит, закрываю мечеть и ухожу. Призыв на молитву должен быть, чтобы мусульмане не забывали о молитве - кто-то работает в поле, кто-то в огороде", - пояснил Хагундоков корреспонденту "Кавказского узла".

В нынешних условиях верующие должны быть дисциплинированными и самостоятельно совершать домы намазы, отметил он. "Были предложения о проведении онлайн-проповедей, но одно из обязательных условий проповедей - [живое] присутствие людей. Это должно быть дозволено, а если нет такого распоряжения от муфтията, то получается, что мусульманин нарушает установленный порядок", - отметил Хагундоков.

По его словам, волонтеры из числа верующих занимаются развозом помощи нуждающимся. "У нас всегда много желающих помочь нуждающимся. Иногда очередь стоит из тех, кто хочет помочь разговляться, потому что в исламе те, кто помогает разговляться, получают такую же награду, как постившиеся. И сейчас волонтеры развозят помощь. Также раздадим в конце Рамадана садака аль-фитр (милостыню. - Прим. "Кавказского узла") всем, кто нуждается. Для этого людей не надо собирать, просто развезем по домам", - рассказал имам Азамат Хагундоков.

Имам мечети поселка Яблоновского Анзор Дзеукожев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что верующим даны рекомендации по молитве дома, мечети закрыты полностью. Сам имам приходит туда только для того, чтобы включить запись призыва на молитву. "Сейчас нам нужно молиться еще усерднее о том, чтобы эта инфекция отступила. На все воля Всевышнего, и нам нужно надеяться на нее", - считает Джеукожев. Он отметил, что искренние молитвы дома имеют такую же силу, как и общие молитвы в мечети.

На 19 апреля в Адыгее подтвержден 91 случай заражения коронавирусом, 15 пациентов выздоровели и двое скончались, сообщается на сайте "Стопкоронавирус". Информация о количестве зараженных в регионах Юга России отражена на регулярно обновляемой карте на главной странице "Кавказского узла". О том, что представляет собой новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры борьбы с пандемией принимаются в разных регионах, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других, можно узнать в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах в разных странах мира за нарушение режима карантина собрана в справочном материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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