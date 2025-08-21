Жители Хутниба рассказали о давлении на организаторов митинга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики пытались вручить предупреждения активистам из дагестанского села Хутниб, подавшим заявку о проведении митинга, один из сельчан понижен в должности. Более 30 жалоб в разные инстанции не помогли добиться внимания к распределению относящихся к селу земель, заявили хутнибцы.

Как писал «Кавказский узел», жители села Хутниб Гунибского района намерены 31 августа провести митинг, на котором озвучат сообщения о коррупции в районе в связи с отчуждением сельхозземель. Сельчане не раз обращались к властям района и Дагестана и в правоохранительные органы, но в ответ получали лишь отписки, заявили они в обращении к Путину. Населенный пункт Хутниб не зарегистрирован, но рассмотрение жалоб сельчан показало нарушения земельного законодательства, заявило сегодня Минимущество Дагестана, анонсировав передачу материалов в прокуратуру.

Один из организаторов митинга Муса Мусаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что жители села Хутниб были сюда переселены в 1978 году, им были выделены земельные участки для постройки, животноводства, и выращивания сельхозкультур. В дальнейшем почти вся земля была передана разным организациям и частным лицам. Сейчас в селе 120 хозяйств. На оставшихся во владении селян малочисленных землях люди сажают картофель, кукурузу. Как уточнил Мусаев, воду в село провели сами жители, за свой счет уложили асфальт, от районных властей и государства никакой поддержки не было.

О нарушениях при распределении земель мы постоянно писали главе Дагестана, в прокуратуру, но никто внимания не обращает, поэтому хотим провести митинг

"Мы сажали деревья, выросли хорошие сады. Потом появились документы, оформленные задним числом, как будто новый хозяин там появился. Об этом люди узнали, когда на участках начали строить туристические базы. О нарушениях при распределении земель мы постоянно писали главе Дагестана, в прокуратуру, но никто внимания не обращает, поэтому хотим провести митинг. Если добро дадут, мы будем его делать. Если нет, мы незаконные митинги не станем проводить", - говорит Мусаев.

Уведомление о проведении митинга 31 августа зарегистрировано в районной администрации, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Азиз Магомедмирзаев.

По его словам, были попытки давления на организаторов, приезжали сотрудники полиции, которые пытались вручить предостережение.

"Но жители сказали, что мы уведомили о проведении митинга в установленном законом порядке, и если никаких возражений от администрации района не будет, мы выступим на митинге", - говорит Магомедмирзаев.

На этих землях вырубаются абрикосовые, яблоневые сады, которые давали доход жителям

Он сообщил, что местные жители написали более 30 разных заявлений о нарушениях при распределении земельных участков, в том числе в прокуратуру, следственный комитет, в различные инстанции СКФО.

"В связи с отсутствием реакции люди вынуждены обращаться напрямую к Путину и выходить на митинг", - говорит Магомедмирзаев.

Участники схода, записавшие обращение к Владимиру Путину, рассказали, что вместо расследования преступлений правоохранительные органы "оказывают давление на односельчан, которые подписали заявление", в частности, у одного из них "требовали отозвать заявление в прокуратуру РД, а после отказа перевели на низкооплачиваемую должность".

Азиз Магомедмирзаев пояснил, что речь идет о Курбане Махаеве, который работал водителем у главы администрации района.

"Поскольку главе администрации не нравится деятельность общественников, он хотел сначала уволить Махаева, потом перевел на другую, низкооплачиваемую работу", - рассказал Магомедмирзаев.

Он добавил, что 175 гектаров земель вокруг села Хутниб, где люди обрабатывали землю, посадили сады, проданы и розданы непонятно кому, а обращения сельчан остаются без реакции.

"На этих землях вырубаются абрикосовые, яблоневые сады, которые давали доход жителям. Идет застройка, строятся частные дома, туристические объекты. Поэтому жители возмущены, доведены до вот такого состояния, что вынуждены на митинг выходить", - говорит Магомедмирзаев.

Сельчане, пытаясь добиться справедливости, обращались к следствию и в суды. "Наше заявление было зарегистрировано в КУСП ОМВД России по Гунибскому району No 208 от 20.04.2025. Через 10 дней получили ответ об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы оспорили это постановление в суде. Решением Гунибского райсуда от 01.07.2025 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Затем постановлением дознавателя от 19.06.2025 задним числом нам повторно отказано в возбуждении уголовного дела. Мы повторно обжаловали эти действия в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Решением Гунибского райсуда от 29.07.2025 дело прекращено в связи с тем, что 28.07.2025 года Гунибская межрайонная прокуратура якобы уже удовлетворила жалобу. На это решение суда нами подана апелляционная жалоба", - говорится в обращении.

Адвокат сельчан Арслан Мамедсаатов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что дата рассмотрения апелляционной жалобы на решение Гунибского райсуда пока не определена.

В апелляционной жалобе говорится, что суд исходил из того, что жалоба якобы была уже удовлетворена, поскольку постановление об отказе от возбуждения уголовного дела отменено надзирающим прокурором.

«Такой вывод суда является ошибочным и основан на неверном толковании норм уголовно-процессуального права, а также правовой позиции Верховного суда РФ, изложенной в постановлении пленума Верховного суда РФ от 10.02.2009 года «О практике рассмотрения судебных жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ», - сказано в апелляционной жалобе.

