Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Населенный пункт Хутниб не зарегистрирован, но рассмотрение жалоб сельчан показало нарушения земельного законодательства заявило Минимущество Дагестана, анонсировав передачу материалов в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", жители села Хутниб Гунибского района намерены 31 августа провести митинг, на котором озвучат сообщения о коррупции в районе в связи с отчуждением сельхозземель. Сельчане не раз обращались к властям района и Дагестана и в правоохранительные органы, но в ответ получали лишь отписки, заявили они в обращении к Путину.

Минимущество передаст материалы по нарушениям в Хутнибе в прокуратуру, сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

Жители села Хутниб обратились с жалобой на незаконное распределение земель в границах сельсовета «Ругуджинский» Гунибского района. Минимущество Дагестана в ходе предварительной проверки установило, что в состав данного сельсовета входят сёла Ругуджа, Мадала, Мучула, Ункида и Хопор. Незарегистрированный населённый пункт Хутниб, согласно генеральному плану, утверждённому в 2019 году, фактически расположен на территории села Ункида, заявило Минимущество.

"В ходе анализа порядка предоставления земельных участков, указанных в обращении жителей Хутниба, выявлены нарушения земельного законодательства. По итогам рассмотрения обращения ведомство направит материалы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования, - заявило ведомство.

