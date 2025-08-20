×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:01, 20 августа 2025

Жители дагестанского села уведомили власти о митинге с требованием вернуть земли

Село Хутни Гунибского района Дагестана. Фото: https://www.instagram.com/p/CPu_S1YHNx0/?img_index=2 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Хутни Гунибского района намерены 31 августа провести митинг, на котором озвучат сообщения о коррупции в районе в связи с отчуждением сельхозземель. Сельчане на раз обращались к властям района и Дагестана и в правоохранительные органы, но в ответ получали лишь отписки, заявили они в обращении к Путину.

Как писал "Кавказский узел", как минимум три петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики  были опубликованы в сети,  они собрали более 6 тысяч подписей. Депутат от Гунибского района призвал отказаться от передачи детского санатория Минтуризму. Глава ведомства возразил, что вопрос чисто формальный и не скажется на работе учреждения. 29 мая глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что с санаторием ничего не случится, он будет развиваться, а активисты распространяют вражескую информацию. При этом Меликов не коснулся темы застройки Гуниба, которая продолжается не один год. 

Жители Гунибского района подали заявку на митинг, который намерены провести 31 августа в селе гГниб, уведомление зарегистрировано в районной администрации 19 августа.Основная цель митинга заявлена, как «противодействие коррупции и массовым нарушениям земельного законодательства в Гунибском районе».

Как следует из документа, который опубликовал "Черновик 2.0" жители намерены в ходе митинга поднять вопросы по строительству на территории Верхнего Гуниба 5-этажного здания, а также неисполнение 38 решений суда о сносе там самовольных построек".

На одном из сходов сельчане записали обращение к Владимиру Путину. Один из авторов обращения заявил, что является основателем селения. Мужчина рассказал, что когда жители села сделали все своими руками, сейчас в нем насчитывается 120 домохозяйств, но у них "все забирают".

"Вокруг нас все забирают. Мы очень просим вас, мы вынуждены к вам обращаться. Пару ваших слов хватает для наших акынов, чтобы обратили внимание. "Я обращаюсь в район, в прокуратуру, никто ничего не делает, обращаюсь в сельский совет - никто не помогает. Поэтому приходится к вам обращаться", - сказал пожилой мужчина на записи.

Обращение к президенту также зачитал другой участник схода. "Мы, жители села Хутни, обращаемся к вам из-за беспредела с землями, который творится в нашем районе. За последнее время который  раз уже в Гунибском районе вспыхивают вопросы, касающиеся земли. В последнее время из-за развития туристической деятельности,. богатые и те, которые должны соблюдать законы, умудряются обойти эти законы"

По его словам, жители села были сюда переселены в 1978 году. "Выделили нам земли, для постройки и для животноводства, примерно 650 гектаров. Теперь наши земли тайно, без ведома сельских депутатов, без ведома общего собрания агрофирмы, без торгов продали и продают кому попало. Разбазарили более тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, изменив статус села нашего. Нам негде пасти скот", - заявил мужчина.

Он отметил, что сельчане несколько раз обращались в прокуратуру, полицию, Следком, главн Дагестана. "Никакой реакйии нет, присылают только отписки", - сказал он

В обращению к главе республики Сергею Меликову (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), жители села уведомили его о паланах провести митинг и  заявили, что просят принять меры. "Мы, жители селения Хутниб (МО «сельсовет Ругуджинский» Гунибского района РД), повторно просим принять меры в отношении главы администрации Mуниципального образования «сельсовет Ругуджинский» Гаджимусаева и председателя «агрофирмы им.А.Даниялова» Садыкова", которые "разбазарили земли сельхозназначения, которые мы обрабатывали многие десятилетия"

Жители отметили, что ренее уже обращались к главе республики с  с перечислением конкретных нарушений земельного законодательства и выписок из ЕГРЕ по 18 участками общей площадью которых лишились сельчане.  Речь идет о землях бывшего колхоза им. Даниялова и совхоза «Ругуджинский» в местности Анада и Саланиб, которые были закреплены за совхозом «Ругуджинский» в 1974 году в постоянное пользование с выдачей Госакта. Решением исполкома Гунибского райсовета народных депутатов от 29.01.1993 года колхозу им.Даниялова было выделено 58 гектаров садов  - 40 га в местности Анада и 18 га B местности Саланиб. Постановлением главы администрации МО «Гунибский район» от 17.12.2007г. No129 СХПК «Агрофирма им. Даниялова» передано в аренду на 49 лет 72 га земель в местности Анада.  Правопреемником совхоза «Ругуджинский» и колхоза им.Даниялова является СХПК «Агрофирма им.Даниялова». Председатель правления этого СХПК Садыков допустил отчуждение перечисленных земельных участков.

"Из-за бездействия правоохранительных органов началась застройка незаконно выделенных участков сельхозназначения, завтра там будет самовольный поселок и его жители-самовольщики будут возмущаться, почему нет социальной инфраструктуры", - отметили они.

По их словам, на проблему уже обращали внимание министр по имущественным и земельным отношениям РД  земельным отношениям Дагестана и зампредседателя правительства Дагестана, но никакой реакции нет. 

Сельчане рассказали, что пытались добиться справедливости, обращаясь к следствию и в суды. "Наше заявление было зарегистрировано в КУСП ОМВД России по Гунибскому району No 208 от 20.04.2025г Через 10 дней получили ответ об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы оспорили это постановление в суде. Решением Гунибского райсуда от 01.07.2025г. постановление об отказе возбуждении уголовного дела отменено. Затем постановлением дознавателя от 19.06.2025г. задним числом нам повторно отказано в возбуждении уголовного дела. Мы повторно обжаловали эти действия в суд в порядке стать. 125 УПК РФ. Решением Гунибского райсуда от 29.07.2025  дело прекращено в связи с тем, что 28.07.2025 года Гунибская межрайонная прокуратура якобы уже удовлетворила жалобу. На это решение суда нами подана апелляционная жалоба", - говорится в обращении. 

Авторы заявления отметили, что вместо расследования преступлений правоохранительные органы "оказывают давление на односельчан, которые подписали заявление", в частности, у одного из них "требовали отозвать заявление в прокуратуру РД, а после отказа перевели на нижеоплачиваемую должность".  "Просим вас дать поручение провести проверку перечисленных фактов, отменить незаконное образование и передачу в аренду и частную собственность земельных участков площадью более 175 га в местности Анада и Саланиб МО "сельсовет Ругуджинский» и привлечь к ответственности лиц, виновных нарушениях", - обратились они к главе республики.

В уведомлению  главе Гунибского района Гусейнову хутнинцы  сообщили, что на митинг планируется собрать до 500 человек, будут использоваться звукоусиливающие средства, при необходимости может быть вызвана полиция или скорая помощь.

Ранее земельные проблемы района в парламента Дагестана озвучил депутат депутат от Гунибского района Махмуддибир Каримов, представляющий КПРФ. "Верхний Гуниб надо вообще закрыть и сделать инвентаризацию сначала. Есть 44 решения судебных <по вопросам принадлежности земель> и судебные товарищи ни одно решение не исполнили", - заявил он тогда

Коснулся в своем выступлении Каримов и земельных конфликтов. "Вот у меня обращение моих земляков. 100 подписей тут. Мы обратились сейчас к главе. <....> Что там творится? А там за какие-то мизерные деньги продали земли, и не один гектар. Если у вас нет документов, у меня есть. 71 гектаров, за два миллиона, даже за миллион с чем-то. Это что же, это мы называем порядок? Я не думаю это порядок, "отметил он в своем выступлении, расшифровку которого опубликовало "Новое дело" 22 мая.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Магомед Гаджиев (признан иноагентом).Скриншот фото https://yugsn.ru/articles/48512/conversions/9580a6ba9e4da9a3af9774cfcdc51d7c37962e61-thumb-normal-big.jpg
07:50, 20 августа 2025
Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего депутата Госдумы Гаджиева*
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Предприниматели столкнулись с убытками из-за отключений света. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01:54, 19 августа 2025
Перебои электроснабжения повлекли невозвратные убытки для бизнеса в Дагестане
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:57, 18 августа 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Избиение силовиками посетителя ростовского клуба. 17 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/bazabazon/40210
20 августа 2025, 14:45
Следком отреагировал на избиение силовиками посетителя ростовского клуба

Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/
20 августа 2025, 10:50
Сергей Давидис осужден заочно

Армянская церковь в Бердзоре, май 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
19 августа 2025, 20:58
Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване

Зарема Мусаева. Фото: https://chechnyatoday.com/news/387769
19 августа 2025, 15:31
Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше