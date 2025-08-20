Жители дагестанского села уведомили власти о митинге с требованием вернуть земли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Хутни Гунибского района намерены 31 августа провести митинг, на котором озвучат сообщения о коррупции в районе в связи с отчуждением сельхозземель. Сельчане на раз обращались к властям района и Дагестана и в правоохранительные органы, но в ответ получали лишь отписки, заявили они в обращении к Путину.

Как писал "Кавказский узел", как минимум три петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики были опубликованы в сети, они собрали более 6 тысяч подписей. Депутат от Гунибского района призвал отказаться от передачи детского санатория Минтуризму. Глава ведомства возразил, что вопрос чисто формальный и не скажется на работе учреждения. 29 мая глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что с санаторием ничего не случится, он будет развиваться, а активисты распространяют вражескую информацию. При этом Меликов не коснулся темы застройки Гуниба, которая продолжается не один год.

Жители Гунибского района подали заявку на митинг, который намерены провести 31 августа в селе гГниб, уведомление зарегистрировано в районной администрации 19 августа.Основная цель митинга заявлена, как «противодействие коррупции и массовым нарушениям земельного законодательства в Гунибском районе».

Как следует из документа, который опубликовал "Черновик 2.0" жители намерены в ходе митинга поднять вопросы по строительству на территории Верхнего Гуниба 5-этажного здания, а также неисполнение 38 решений суда о сносе там самовольных построек".

На одном из сходов сельчане записали обращение к Владимиру Путину. Один из авторов обращения заявил, что является основателем селения. Мужчина рассказал, что когда жители села сделали все своими руками, сейчас в нем насчитывается 120 домохозяйств, но у них "все забирают".

"Вокруг нас все забирают. Мы очень просим вас, мы вынуждены к вам обращаться. Пару ваших слов хватает для наших акынов, чтобы обратили внимание. "Я обращаюсь в район, в прокуратуру, никто ничего не делает, обращаюсь в сельский совет - никто не помогает. Поэтому приходится к вам обращаться", - сказал пожилой мужчина на записи.

Обращение к президенту также зачитал другой участник схода. "Мы, жители села Хутни, обращаемся к вам из-за беспредела с землями, который творится в нашем районе. За последнее время который раз уже в Гунибском районе вспыхивают вопросы, касающиеся земли. В последнее время из-за развития туристической деятельности,. богатые и те, которые должны соблюдать законы, умудряются обойти эти законы"

По его словам, жители села были сюда переселены в 1978 году. "Выделили нам земли, для постройки и для животноводства, примерно 650 гектаров. Теперь наши земли тайно, без ведома сельских депутатов, без ведома общего собрания агрофирмы, без торгов продали и продают кому попало. Разбазарили более тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, изменив статус села нашего. Нам негде пасти скот", - заявил мужчина.

Он отметил, что сельчане несколько раз обращались в прокуратуру, полицию, Следком, главн Дагестана. "Никакой реакйии нет, присылают только отписки", - сказал он

В обращению к главе республики Сергею Меликову (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), жители села уведомили его о паланах провести митинг и заявили, что просят принять меры. "Мы, жители селения Хутниб (МО «сельсовет Ругуджинский» Гунибского района РД), повторно просим принять меры в отношении главы администрации Mуниципального образования «сельсовет Ругуджинский» Гаджимусаева и председателя «агрофирмы им.А.Даниялова» Садыкова", которые "разбазарили земли сельхозназначения, которые мы обрабатывали многие десятилетия"

Жители отметили, что ренее уже обращались к главе республики с с перечислением конкретных нарушений земельного законодательства и выписок из ЕГРЕ по 18 участками общей площадью которых лишились сельчане. Речь идет о землях бывшего колхоза им. Даниялова и совхоза «Ругуджинский» в местности Анада и Саланиб, которые были закреплены за совхозом «Ругуджинский» в 1974 году в постоянное пользование с выдачей Госакта. Решением исполкома Гунибского райсовета народных депутатов от 29.01.1993 года колхозу им.Даниялова было выделено 58 гектаров садов - 40 га в местности Анада и 18 га B местности Саланиб. Постановлением главы администрации МО «Гунибский район» от 17.12.2007г. No129 СХПК «Агрофирма им. Даниялова» передано в аренду на 49 лет 72 га земель в местности Анада. Правопреемником совхоза «Ругуджинский» и колхоза им.Даниялова является СХПК «Агрофирма им.Даниялова». Председатель правления этого СХПК Садыков допустил отчуждение перечисленных земельных участков.

"Из-за бездействия правоохранительных органов началась застройка незаконно выделенных участков сельхозназначения, завтра там будет самовольный поселок и его жители-самовольщики будут возмущаться, почему нет социальной инфраструктуры", - отметили они.

По их словам, на проблему уже обращали внимание министр по имущественным и земельным отношениям РД земельным отношениям Дагестана и зампредседателя правительства Дагестана, но никакой реакции нет.

Сельчане рассказали, что пытались добиться справедливости, обращаясь к следствию и в суды. "Наше заявление было зарегистрировано в КУСП ОМВД России по Гунибскому району No 208 от 20.04.2025г Через 10 дней получили ответ об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы оспорили это постановление в суде. Решением Гунибского райсуда от 01.07.2025г. постановление об отказе возбуждении уголовного дела отменено. Затем постановлением дознавателя от 19.06.2025г. задним числом нам повторно отказано в возбуждении уголовного дела. Мы повторно обжаловали эти действия в суд в порядке стать. 125 УПК РФ. Решением Гунибского райсуда от 29.07.2025 дело прекращено в связи с тем, что 28.07.2025 года Гунибская межрайонная прокуратура якобы уже удовлетворила жалобу. На это решение суда нами подана апелляционная жалоба", - говорится в обращении.

Авторы заявления отметили, что вместо расследования преступлений правоохранительные органы "оказывают давление на односельчан, которые подписали заявление", в частности, у одного из них "требовали отозвать заявление в прокуратуру РД, а после отказа перевели на нижеоплачиваемую должность". "Просим вас дать поручение провести проверку перечисленных фактов, отменить незаконное образование и передачу в аренду и частную собственность земельных участков площадью более 175 га в местности Анада и Саланиб МО "сельсовет Ругуджинский» и привлечь к ответственности лиц, виновных нарушениях", - обратились они к главе республики.

В уведомлению главе Гунибского района Гусейнову хутнинцы сообщили, что на митинг планируется собрать до 500 человек, будут использоваться звукоусиливающие средства, при необходимости может быть вызвана полиция или скорая помощь.

Ранее земельные проблемы района в парламента Дагестана озвучил депутат депутат от Гунибского района Махмуддибир Каримов, представляющий КПРФ. "Верхний Гуниб надо вообще закрыть и сделать инвентаризацию сначала. Есть 44 решения судебных <по вопросам принадлежности земель> и судебные товарищи ни одно решение не исполнили", - заявил он тогда

Коснулся в своем выступлении Каримов и земельных конфликтов. "Вот у меня обращение моих земляков. 100 подписей тут. Мы обратились сейчас к главе. <....> Что там творится? А там за какие-то мизерные деньги продали земли, и не один гектар. Если у вас нет документов, у меня есть. 71 гектаров, за два миллиона, даже за миллион с чем-то. Это что же, это мы называем порядок? Я не думаю это порядок, "отметил он в своем выступлении, расшифровку которого опубликовало "Новое дело" 22 мая.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.