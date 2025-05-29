Меликов назвал вражескими вбросами информацию о санатории "Гуниб"

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С детским санаторием "Гуниб" ничего не случится, заявил глава Дагестана. По его словам, санаторий будут развивать, чтобы он мог принимать еще больше детей на лечение. При этом он обвинил активистов, которые выразили беспокойство о судьбе санатория, в распространении вражеской информации.

Как писал "Кавказский узел", как минимум три петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, к 22 мая они собрали более 5 тысяч подписей. Депутат от Гунибского района призвал отказаться от передачи детского санатория Минтуризму. Глава ведомства возразил, что вопрос чисто формальный и не скажется на работе учреждения.

Детский санаторий в Гунибе сможет принимать ещё больше детей, заявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов.

"Я вам с этой трибуны говорю, ничего с детским туберкулезным санаторием не произойдет, кроме выработки мер о возможности увеличения числа детей, которые будут в этом санатории оздоравливаться", – заявил глава республики в послании Народному собранию Дагестана.

При этом он обвинил активистов во "вражеских вбросах". «По ней [истории с санаторием] уж можно снимать шпионский детектив. Хотя некий человек, не закрепив свое обращение в Сети фамилией, представившись общественником организации «Город Наш», вот эту конспирологическую теорию вбросил. Причем вбросил как, что мы лишаем больных туберкулезом детей оказания медицинской помощи. Но я скажу, что это вражеский тезис, это вражеская информация», - следует из выступления Меликова, фрагмент которого опубликовала РГВК "Дагестан".

"Интересно, кто этот скрытый общественник, который поднял тему с детский санаторием в Гунибе от имени "ГородНаш"?" - поинтересовался активист движения Арсен Магомедов. "Я лично всегда подписываю свои обращения своим именем", - написал он в своем Telegram-канале.

Петиция с требованием не допустить закрытия Республиканского детского санатория "Гуниб" и его передачи в туристическую сферу, опубликованная на сайте Change.org, набрала к 18.50 мск 5681 подпись. Под второй петицией по этому поводу, которая размещена на сайте OpenPetition, подписались 268 человек, под еще одной петицией, которая опубликована на этом сайте - 156 подписей.

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