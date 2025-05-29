×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:50, 29 мая 2025

Меликов назвал вражескими вбросами информацию о санатории "Гуниб"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С детским санаторием "Гуниб" ничего не случится, заявил глава Дагестана. По его словам, санаторий будут развивать, чтобы он мог принимать еще больше детей на лечение. При этом он обвинил активистов, которые выразили беспокойство о судьбе санатория, в распространении вражеской информации.

Как писал "Кавказский узел", как минимум три петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, к 22 мая они собрали более 5 тысяч подписей. Депутат от Гунибского района призвал отказаться от передачи детского санатория Минтуризму. Глава ведомства возразил, что вопрос чисто формальный и не скажется на работе учреждения.

Детский санаторий в Гунибе сможет принимать ещё больше детей, заявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов.

"Я вам с этой трибуны говорю, ничего с детским туберкулезным санаторием не произойдет, кроме выработки мер о возможности увеличения числа детей, которые будут в этом санатории оздоравливаться", – заявил глава республики в послании Народному собранию Дагестана.

При этом он обвинил активистов во "вражеских вбросах". «По ней [истории с санаторием] уж можно снимать шпионский детектив. Хотя некий человек, не закрепив свое обращение в Сети фамилией, представившись общественником организации «Город Наш», вот эту конспирологическую теорию вбросил. Причем вбросил как, что мы лишаем больных туберкулезом детей оказания медицинской помощи. Но я скажу, что это вражеский тезис, это вражеская информация», - следует из выступления Меликова, фрагмент которого опубликовала РГВК "Дагестан".

"Интересно, кто этот скрытый общественник, который поднял тему с детский санаторием в Гунибе от имени "ГородНаш"?" - поинтересовался активист движения Арсен Магомедов. "Я лично всегда подписываю свои обращения своим именем", - написал он в своем  Telegram-канале.

Петиция с требованием не допустить закрытия Республиканского детского санатория "Гуниб" и его передачи в туристическую сферу, опубликованная на сайте Change.org, набрала к 18.50 мск 5681 подпись. Под второй петицией по этому поводу,  которая размещена на сайте OpenPetition, подписались 268 человек, под еще одной петицией, которая  опубликована на этом сайте - 156 подписей.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:39, 29 мая 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Застройка лесного участка в Верхнем Гунибе. Кадры публикации Аминат Абдурахмановой / Instagram
05:47, 29 мая 2025
Активисты потребовали остановить застройку Верхнего Гуниба
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:46, 28 мая 2025
Жители Дагестана заявили об отсутствии доступа к Telegram
Алик Абдулгамидов. Фото: Лезги газет
22:21, 28 мая 2025
В Дагестане прошли похороны журналиста Алика Абдулгамидова
18:46, 28 мая 2025
Власти Дагестана назвали имена двух убитых военных
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Сотрудники полиции общаются с участниками шествия в Нальчике. 21 мая 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/groups/195437187330583/posts/2838639603010315/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
29 мая 2025, 13:58
Двое участников шествия в Нальчике обжаловали решения об арестах

Объявление о закрытых пляжах Анапы. 28 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13535
28 мая 2025, 13:49
Власти дополнили видеороликами объявления о закрытых пляжах Анапы

Анастасия Гойсан. Скриншот видео Шамиля Хадулаева YouTube
27 мая 2025, 17:49
Суд в Махачкале прекратил производство об аресте Анастасии Гойсан

Выступление Саломе Зурабишвили на проспекте Руставели. Кадр видеосюжета Pirveli.
26 мая 2025, 21:55
Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше