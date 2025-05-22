Более пяти тысяч человек подписали петиции в защиту санатория "Гуниб"

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Депутат от Гунибского района призвал отказаться от передачи детского санатория Минтуризму. Глава ведомства возразил, что вопрос чисто формальный и не скажется на работе учреждения. В сети появилась третья петиция с требованием не допустить изменения подведомственности санатория.

Как писал "Кавказский узел", как минимум две петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, одна из них за сутки собрала почти две тысячи подписей. Главврач санатория заверила, что для пациентов ничего не изменится.

Вопрос санатория в Гунибе поднял, выступая в парламенте Дагестана, депутат от Гунибского района Махмуддибир Каримов, представляющий КПРФ.

"Я не знаю, кому в голову пришло передать детский санаторий в Минтуризму и как он мешал Минздраву. Сегодня идёт оптимизация в Минздраве. Да так оптимизировали Гунибскую больницу, что она за два года в 79-миллионных долгах осталась. И так сократили 44 медработников по району. Закрыли Чохскую и Гудалинскую больницу, закрыли фельдшерские пункты, амбулатории. Если это называется оптимизация, да. Сидя в Москве можно решить, но не надо сравнивать Москву с Дагестаном не надо сравнивать горные районы с Махачкалой", - сказал депутат, выступая в парламенте.

Я эту неделю не сплю, потому что мне звонят женщины, мы, говорят, выйдем на площадь

По его словам, местные жители возмущены возможным изменение подведомственности детского санатория. "Я эту неделю не сплю, потому что мне звонят женщины, мы, говорят, выйдем на площадь, мы закроем все это. Да Верхний Гуниб это уникальное место. Но во что его превращают сегодня? Да, дали там рядом с санаторием базу для борцов, как бы дали, а сейчас там капитальное строительство, 3-этажное капитальное здание возвели. Эту парковую зону мы оберегаем. А кто ее дает? Глава района к Верхнему Гунибу отношения не имеет. Имеет Минсельхоз, Росимущество или Минимущество. В каких кабинетах эти решения принимаются я не знаю. Хотелось бы знать. Все что от народа прячется, оно оборачивается обратной реакцией", - подчеркнул он.

"Верхний Гуниб надо вообще закрыть и сделать инвентаризацию сначала. Есть 44 решения судебных <по вопросам принадлежности земель> и судебные товарищи ни одно решение не исполнили", - заявил он. После выступления Каримова в парламенте прервали.

Министр туризма Дагестана Эмин Мерданов, выступая следом в парламенте, указал, что санаториев, о которых идёт речь, в части передачи, их всего пять. "Но на повестке почему-то стоит только Гунибский санаторий", - подчеркнул министр.

По его словам, было "поручение главы республики проработать вопрос возможности передачи этих санаториев". "Обусловлено это было наличием санаторно-курортной местности на территории Республики Дагестан, которая начинается от Сулакской зоны, заканчивая границей с Азербайджаном. Это решение было принято постановлением Совета министров СССР. Сейчас Правительство Российской Федерации ставит перед регионами задачу привести в соответствие, инвентаризировать все санаторно-курортные местности, которые есть в стране. Среди них санаторно-курортная местность в нашей Республике. Перед нами сейчас стоит задача принять постановление Правительства Республики Дагестана о соответствии санаторно-курортной местности регионального значения, статус регионального значения. Более того после этого мы должны провести ряд исследований, которые ответят на вопросы, какая зона, где будет располагаться. Потому что первая зона предполагает отсутствие вообще каких-либо строений на береговой полосе. Эту работу поручено провести Министерству по туризму и народно-художественным промыслам. Более того в положении о Министерстве по туризму и народно-художественным промыслам есть обязанность вести реестр санаторно-курортных местностей. Более того в государственной программе Министерство по туризму и народно-художественным промыслам, мое министерство, отвечает за показатели, показатели посещений санаторно-курортных учреждений", - заявил министр.

Конкретного вопроса о передаче санатория какому-то там, отдельно стоящего санатория Гунибского, привлечении каких-то инвесторов, о перепрофилировании не стояло и не стоит

Он указал, что в связи с этим появилась необходимость определить орган власти, который будет всецело отвечать за эту сферу. "Конкретного вопроса о передаче санатория какому-то там, отдельно стоящего санатория Гунибского, привлечении каких-то инвесторов, о перепрофилировании не стояло и не стоит. Вопрос, который стоит на повестке – орган власти, который ответственный за всю эту данную сферу. Никакого не предполагается изменения профиля, это даже не обсуждалось. Этого даже в мыслях не было ни у кого. То есть все санатории будут продолжать функционировать так, как они функционировали. Опять-таки, поручение было проработать возможность. И данное решение будет принято только в случае того , если мы сможем передать эти санатории без какого-либо ущерба для наших жителей, получающих санаторно-курортное лечение в этих организациях. Замечу, их пять, не одно", - привело расшифровку его выступления издание.

Юрист, активист движения "Город наш" Арсен Магомедов сообщил, что получил ответ из администрации президента по обращению на ситуацию с детским санаторием в Верхнем Гунибе.

"Обращение отправили в Правительство республики Дагестан, чтобы оно сначала разобралось. Учитывая, что по всей видимости, документов по санаторию ещё нет, особенно важно подать максимальное количество подобных обращений, чтобы эти документы – решения не были приняты (из-за несогласия большинства дагестанцев с этим)", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Петиция с требованием не допустить закрытия Республиканского детского санатория "Гуниб" и его передачи в туристическую сферу, опубликованная на сайте Change.org, набрала к 17.50 мск 4827 подписей. Под второй петицией по этому поводу, которая размещена на сайте OpenPetition, подписались 268 человек.

Также на сайте OpenPetition 21 мая опубликована третья петиция по этому поводу. Ее авторы обращаются в администрацию президента с требованием сохранить РДС "Гуниб" в ведомстве Министерства здравоохранения Республики Дагестан, защитить его медицинский профиль и не допустить превращения в туристический объект. Организовать общественные слушания с участием родителей, медиков и представителей общественности перед принятием любых решений о будущем санатория <...>. За годы реабилитации в "Гунибе" мы видим потрясающие результаты – дети возвращаются к нормальной жизни, могут бегать, играть, учиться без постоянных приступов и госпитализаций. Мы не просто просим – мы молим о помощи! Не лишайте наших детей права дышать! Не отнимайте у них последнюю надежду!" - говорится в петиции.

Ее авторы также попросили содействия сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и депутата Госдумы Хизри Абакарова. На 17.50 мск под ней оставлено 125 подписей.

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