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21:48, 17 мая 2025

Будущее детского санатория обеспокоило жителей Дагестана

Детский санаторий "Гуниб", фото с сайта санатория, https://www.rdsgunib.ru/gallery/album/3

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как минимум две петиции с требованием не допустить  передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, одна из них за сутки собрала почти две тысячи подписей. Главврач санатория заверила, что для пациентов ничего не изменится.

Главврач санатория Лаура Умаханов. Стоп-кадр видео РГВК "Дагестан" от 16.05.25, https://t.me/dagestanRD/58778Санаторий «Верхний Гуниб» (на сайте учреждения санаторий называется "Республиканский детский санаторий "Гуниб" - прим. "Кавказского узла") работает и принимает своих маленьких пациентов, заявила главврач санатория после сообщений в соцсетях, что учреждение может поменять профиль. «Действительно, вопрос его передачи прорабатывается с ведомствами, никакого решения пока нет. Хотим успокоить заранее, что и в случае принятия решения о передачи санатория в ведомство Минтуризма РД, как для сотрудников, так и для посетителей ничего не поменяется», — привело РГВК "Дагестан" слова главврача санатория Лауры Умахановой.

Минтуризма Дагестана отреагировало на сообщения в соцсетях о планах изменить подведомственность детского санатория "Верхний Гуниб".

Ведомство заявило, что "никаких планов по закрытию санатория «Верхний Гуниб» или изменению его профиля не рассматривается". "Учреждение, как и прежде, продолжит выполнять свою основную миссию — оказывать медицинскую помощь и обеспечивать реабилитацию, в том числе детскому населению. Санатории, расположенные на территории Дагестана, были и остаются лечебными учреждениями. Возможная передача отдельных объектов между ведомствами носит исключительно организационно-хозяйственный характер и никоим образом не влияет на профиль и качество предоставляемых услуг", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Что, с точки зрения права, означает формулировка "в том числе"? Что услуги санатория, в разных пропорциях, могут получать уже и взрослые люди

Объяснение ведомства вызвало сомнения. "Черновик" указал, что согласно уставу санатория он "является только детским, а не "в том числе".

"Что, с точки зрения права, означает формулировка "в том числе"? Что услуги санатория, в разных пропорциях, могут получать уже и взрослые люди. Купил путёвку, приехал. А что? Уже имеет право! И как его отличить от туриста? Да, никак. Разве что по характерному для санаториев поведению взрослых отдыхающих", - говорится в публикации.

Петиция с требованием не допустить  закрытия Республиканского детского санатория «Гуниб» и его передачи в туристическую сферу, опубликована на сайте Change.org

"Санаторий «Гуниб» — это не просто здание. Это спасённые дыхание, здоровье тысяч детей и уникальное медицинское учреждение, не имеющее аналогов на Северном Кавказе. С момента основания в 1985 году здесь прошли реабилитацию более 40 000 детей, страдающих заболеваниями органов дыхания. Санаторий рассчитан на 110 коек и обеспечивает качественную круглогодичную помощь детскому населению по системе ОМС, принимая детей со всех уголков России. Это не просто лечебное учреждение — это часть нашей национальной системы здравоохранения и опора для будущего страны", - заявили авторы петиции. 

Лишить детей доступа к бесплатной, высококвалифицированной реабилитации ради туризма — значит, сделать шаг назад в развитии нации

В числе основных особенностей санатория они назвали расположение санатория  на высоте 1700 метров над уровнем моря — признанном природном курорте с целебным климатом; наличие современной медицинской базы и квалифицированных специалистов, использование природных методов реабилитации — в частности, терренкуров.

"Мы с тревогой узнали о возможной передаче здания и территории детского санатория под туристическую базу. Считаем это решение недопустимым, антисоциальным и противоречащим стратегическим задачам государства в области охраны здоровья подрастающего поколения. Лишить детей доступа к бесплатной, высококвалифицированной реабилитации ради туризма — значит сделать шаг назад в развитии нации. Это преступление против будущего", - подчеркивается в петиции.

Ее авторы потребовали сохранить детский санаторий «Гуниб»» в системе здравоохранения Республики Дагестан; гарантировать продолжение его функционирования как пульмонологического детского учреждения; обеспечить финансирование и завершение строительства нового корпуса санатория, как было заявлено в 2021 году; провести проверку законности намерений по переводу медицинского учреждения в туристическую сферу, а также привлечь местных жителей, врачей и власти республики к обсуждению судьбы санатория. 

Петиция была создана 16 мая, на 21.46 мск под ней подписались 1968 человек. 

Как можно закрывать такой большой лечебный комплекс, в котором бесплатно лечатся наши дети?

Вторая петиция, под названием "Гуниб. Дети - наше будущее", размещена на сайте OpenPetition, под ней подписались 216 человек.

"Перевод медицинского учреждения из системы здравоохранения в систему туризма негативно скажется на медицинской реабилитации", - говорится в ней.

"Я не хочу, чтобы моя республика всецело ушла в руки туризма. Как можно закрывать такой большой лечебный комплекс, в котором бесплатно лечатся наши дети ? Никто не имеет право лишать людей такой возможности ради туризма и своей собственной выгоды", - прокомментировала решение поддержать петицию Айшат Магомедова.

"Кавказский узел" писал, что   имам селения Гуниб записал обращение к гостям Дагестана с призывом носить закрытую одежду и соблюдать принятые в республике морально-этические нормы. Туристы приехали на отдых и имеют право одеваться как им угодно, указала часть пользователей соцсети, Мусульмане и власти должны активнее требовать от туристов соблюдения дресс-кода, возразили другие пользователи.

"Петиции в России не имеют прямой юридической силы, но они обладают политическим эффектом (привлекают внимание чиновников, СМИ и общественности) и социальным (повышают осведомленность о проблеме, объединяют активистов и создают давление на бизнес)" - указал в своем Telegram-канале член движения "Город наш" Арсен Магомедов.

Он сообщил, что подал обращение к Президенту РФ с просьбой разобраться насчет территории детского санатория в Гунибе" и призвал  писать письма о судьбе санатория через форму на сайте президента России.

Детей трогать нельзя, это харам

"У населения возникают справедливые опасения в связи с этим, так как нет доверия чиновникам, они себя не раз дискредитировали. Возникают вопросы для чего лечебное учреждение передавать Минтуризму? Скорее всего, в связи с резким подъемом туристической привлекательности данного села, чиновники запланировали использовать данный санаторий в своих коммерческих целях", - пишет в своем Telegram-канале активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

Жители Гуниба против изменения подведомственности санатория. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамиля Хадулаева от 16.05.25, https://t.me/KhadulaevShamil/11254Председатель Координационного совета НКО Дагестана, глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев 16 мая побывал в Гунибе. "Хочу сказать, что весь народ очень агрессивно настроен против таких планов передать детский санаторий Минтуризма. Для Минтуризма площади есть сколько угодно -  хотите - отстраивайтесь, в рамках законодательства, конечно. Но детей трогать нельзя, это харам", - заявил он на видео.

Он также опубликовал видео со схода местных жителей. Собравшиеся скандируют: "Оставить Гуниб".

В санатории работает 84 человека. Все они — жители Гунибского района. Сейчас сотрудники находятся в подвешенном состоянии, не зная, смогут ли продолжить трудиться в этом заведении, пишет "Сапа Кавказ".

Глава организации "Монитор пациента" и ЖКХ Зияутдин Увайсов считает, что смена подведомственности санатория - не повод для паники, но повод насторожиться. 

"На мой взгляд, это не самое удачное решение, однако оно не означает закрытие или перепрофилирование учреждения. В настоящее время инфраструктура санатория находится в неудовлетворительном состоянии. Важно понимать, что медицинские учреждения получают финансирование не напрямую от Минздрава РД, а через систему ОМС — ТФОМС. Поэтому передача учреждения из одного ведомства в другое — это, по сути, лишь смена учредителя и не должна влиять на сам процесс оказания медицинской помощи. Тем не менее, остаются опасения: при переходе санатория в ведение Минтуризма акцент может сместиться с лечебной функции на развитие туристической привлекательности объекта. С другой стороны, это может поспособствовать улучшению сервиса и модернизации инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале организации", - указал он в Telegram-канале организации.

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Автор: "Кавказский узел"

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