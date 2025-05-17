Будущее детского санатория обеспокоило жителей Дагестана

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Как минимум две петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, одна из них за сутки собрала почти две тысячи подписей. Главврач санатория заверила, что для пациентов ничего не изменится.

Санаторий «Верхний Гуниб» (на сайте учреждения санаторий называется "Республиканский детский санаторий "Гуниб" - прим. "Кавказского узла") работает и принимает своих маленьких пациентов, заявила главврач санатория после сообщений в соцсетях, что учреждение может поменять профиль. «Действительно, вопрос его передачи прорабатывается с ведомствами, никакого решения пока нет. Хотим успокоить заранее, что и в случае принятия решения о передачи санатория в ведомство Минтуризма РД, как для сотрудников, так и для посетителей ничего не поменяется», — привело РГВК "Дагестан" слова главврача санатория Лауры Умахановой.

Минтуризма Дагестана отреагировало на сообщения в соцсетях о планах изменить подведомственность детского санатория "Верхний Гуниб".

Ведомство заявило, что "никаких планов по закрытию санатория «Верхний Гуниб» или изменению его профиля не рассматривается". "Учреждение, как и прежде, продолжит выполнять свою основную миссию — оказывать медицинскую помощь и обеспечивать реабилитацию, в том числе детскому населению. Санатории, расположенные на территории Дагестана, были и остаются лечебными учреждениями. Возможная передача отдельных объектов между ведомствами носит исключительно организационно-хозяйственный характер и никоим образом не влияет на профиль и качество предоставляемых услуг", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Что, с точки зрения права, означает формулировка "в том числе"? Что услуги санатория, в разных пропорциях, могут получать уже и взрослые люди

Объяснение ведомства вызвало сомнения. "Черновик" указал, что согласно уставу санатория он "является только детским, а не "в том числе".

"Что, с точки зрения права, означает формулировка "в том числе"? Что услуги санатория, в разных пропорциях, могут получать уже и взрослые люди. Купил путёвку, приехал. А что? Уже имеет право! И как его отличить от туриста? Да, никак. Разве что по характерному для санаториев поведению взрослых отдыхающих", - говорится в публикации.

Петиция с требованием не допустить закрытия Республиканского детского санатория «Гуниб» и его передачи в туристическую сферу, опубликована на сайте Change.org

"Санаторий «Гуниб» — это не просто здание. Это спасённые дыхание, здоровье тысяч детей и уникальное медицинское учреждение, не имеющее аналогов на Северном Кавказе. С момента основания в 1985 году здесь прошли реабилитацию более 40 000 детей, страдающих заболеваниями органов дыхания. Санаторий рассчитан на 110 коек и обеспечивает качественную круглогодичную помощь детскому населению по системе ОМС, принимая детей со всех уголков России. Это не просто лечебное учреждение — это часть нашей национальной системы здравоохранения и опора для будущего страны", - заявили авторы петиции.

Лишить детей доступа к бесплатной, высококвалифицированной реабилитации ради туризма — значит, сделать шаг назад в развитии нации

В числе основных особенностей санатория они назвали расположение санатория на высоте 1700 метров над уровнем моря — признанном природном курорте с целебным климатом; наличие современной медицинской базы и квалифицированных специалистов, использование природных методов реабилитации — в частности, терренкуров.

"Мы с тревогой узнали о возможной передаче здания и территории детского санатория под туристическую базу. Считаем это решение недопустимым, антисоциальным и противоречащим стратегическим задачам государства в области охраны здоровья подрастающего поколения. Лишить детей доступа к бесплатной, высококвалифицированной реабилитации ради туризма — значит сделать шаг назад в развитии нации. Это преступление против будущего", - подчеркивается в петиции.

Ее авторы потребовали сохранить детский санаторий «Гуниб»» в системе здравоохранения Республики Дагестан; гарантировать продолжение его функционирования как пульмонологического детского учреждения; обеспечить финансирование и завершение строительства нового корпуса санатория, как было заявлено в 2021 году; провести проверку законности намерений по переводу медицинского учреждения в туристическую сферу, а также привлечь местных жителей, врачей и власти республики к обсуждению судьбы санатория.

Петиция была создана 16 мая, на 21.46 мск под ней подписались 1968 человек.

Как можно закрывать такой большой лечебный комплекс, в котором бесплатно лечатся наши дети?

Вторая петиция, под названием "Гуниб. Дети - наше будущее", размещена на сайте OpenPetition, под ней подписались 216 человек.

"Перевод медицинского учреждения из системы здравоохранения в систему туризма негативно скажется на медицинской реабилитации", - говорится в ней.

"Я не хочу, чтобы моя республика всецело ушла в руки туризма. Как можно закрывать такой большой лечебный комплекс, в котором бесплатно лечатся наши дети ? Никто не имеет право лишать людей такой возможности ради туризма и своей собственной выгоды", - прокомментировала решение поддержать петицию Айшат Магомедова.

"Кавказский узел" писал, что имам селения Гуниб записал обращение к гостям Дагестана с призывом носить закрытую одежду и соблюдать принятые в республике морально-этические нормы. Туристы приехали на отдых и имеют право одеваться как им угодно, указала часть пользователей соцсети, Мусульмане и власти должны активнее требовать от туристов соблюдения дресс-кода, возразили другие пользователи.

"Петиции в России не имеют прямой юридической силы, но они обладают политическим эффектом (привлекают внимание чиновников, СМИ и общественности) и социальным (повышают осведомленность о проблеме, объединяют активистов и создают давление на бизнес)" - указал в своем Telegram-канале член движения "Город наш" Арсен Магомедов.

Он сообщил, что подал обращение к Президенту РФ с просьбой разобраться насчет территории детского санатория в Гунибе" и призвал писать письма о судьбе санатория через форму на сайте президента России.

Детей трогать нельзя, это харам

"У населения возникают справедливые опасения в связи с этим, так как нет доверия чиновникам, они себя не раз дискредитировали. Возникают вопросы для чего лечебное учреждение передавать Минтуризму? Скорее всего, в связи с резким подъемом туристической привлекательности данного села, чиновники запланировали использовать данный санаторий в своих коммерческих целях", - пишет в своем Telegram-канале активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

Председатель Координационного совета НКО Дагестана, глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев 16 мая побывал в Гунибе. "Хочу сказать, что весь народ очень агрессивно настроен против таких планов передать детский санаторий Минтуризма. Для Минтуризма площади есть сколько угодно - хотите - отстраивайтесь, в рамках законодательства, конечно. Но детей трогать нельзя, это харам", - заявил он на видео.

Он также опубликовал видео со схода местных жителей. Собравшиеся скандируют: "Оставить Гуниб".

В санатории работает 84 человека. Все они — жители Гунибского района. Сейчас сотрудники находятся в подвешенном состоянии, не зная, смогут ли продолжить трудиться в этом заведении, пишет "Сапа Кавказ".

Глава организации "Монитор пациента" и ЖКХ Зияутдин Увайсов считает, что смена подведомственности санатория - не повод для паники, но повод насторожиться.

"На мой взгляд, это не самое удачное решение, однако оно не означает закрытие или перепрофилирование учреждения. В настоящее время инфраструктура санатория находится в неудовлетворительном состоянии. Важно понимать, что медицинские учреждения получают финансирование не напрямую от Минздрава РД, а через систему ОМС — ТФОМС. Поэтому передача учреждения из одного ведомства в другое — это, по сути, лишь смена учредителя и не должна влиять на сам процесс оказания медицинской помощи. Тем не менее, остаются опасения: при переходе санатория в ведение Минтуризма акцент может сместиться с лечебной функции на развитие туристической привлекательности объекта. С другой стороны, это может поспособствовать улучшению сервиса и модернизации инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале организации", - указал он в Telegram-канале организации.

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