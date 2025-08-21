Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Архиепископу Баграту Галстаняну и другим обвиняемым по делу о захвате власти в Армении на три месяца продлен срок ареста. Адвокаты бойкотировали заседание. Галстанян в суде назвал неправомерным приобщение к делу записи личного разговора с архиепископом Микаелом Аджапахяном, который они вели в тюремной камере.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса, предусматривающей от двух до пяти лет лишения свободы. Архиепископ отверг обвинение. Суд арестовал его на два месяца.

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил движение "Тавуш во имя родины" (позднее получившее название "Священная борьба"), протестовавшее против передачи приграничных территорий Азербайджану. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы.

Срок ареста архиепископа Баграта Галстаняна продлен еще на 3 месяца. Таким образом, ходатайство стороны защиты лидера «Священной борьбы», архиепископа Баграта Галстаняна отклонено. Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном уголовном суде в течение 10 дней, сообщило агентство "Новости Армения".

Также суд продлил на три месяца сроки содержания под стражей другим обвиняемым по делу - Арсену Казаряну, Артуру Саркисяну, Арману Исраеляну и Ваагну Чахаляну, а Ара Ростомян после 25 августа, по истечении двух месячного срока ареста будет переведен на три месяца под домашний арест, передает сегодня News.Am.

Адвокаты бойкотировали заседание. Судья Карен Фархоян подчеркнул, что адвокаты злоупотребляют своими правами.

«Сторона защиты решила не участвовать в заседании, выразив тем самым протест против судебной власти и председательствующего судьи», - заявил в беседе с журналистами во дворе суда адвокат Ваге Ованнисян.

Галстанян в суде заявиk, что силовики неправомерно записали разговор между ним и Аджапахяном в тюремной камере. "Разговор между двумя братьями, возможно, и признание по части личной жизни, все это приобщили к нашим делам, согласно нашим сведениям. В этом вся ваша суть, мне вас жаль, жаль только наше государство, жаль нашу жизнь, жаль стольких людей, что сдались вам", - заявил Галстанян в суде.

Обыск в резиденции архиепископа Микаела Аджапахяна был проведен с нарушением установленного законом порядка, и обнаруженный во время обыска дневник является недопустимым доказательством, заявил на судебном заседании 21 августа адвокат предстоятеля Ширакской епархии ААЦ Ерем Саркисян.

«Обыск в квартире лица проводится в присутствии данного человека или его законного представителя, тогда как при обыске в резиденции архиепископа Аджапахяна не было ни Аджапахяна, ни его законного представителя», - привело его слова агентство.

В ходе четвертого судебного заседания по делу Аджапахяна общественный обвинитель обнародовал содержание дневника Аджапахяна, который был обнаружен во время обыска, проведенного в его резиденции, сообщает агентство.

Сегодня же суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении активистки движения "Священная борьба" Лидии Манташян, продлив срок ее нахождения под стражей до 25 ноября, проинформировало Aysor.Am.

