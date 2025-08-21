Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов отказался от адвоката
Фазиль Гасымов ходатайствовал о предоставлении адвоката по назначению, поскольку материальное положение его семьи не позволяет нанять защитника.
"Кавказский узел" писал, что в марте суд в Баку приговорил экономиста Фазиля Гасымова к девяти годам лишения свободы по делу об изготовлении поддельных денег. В мае Гасымов объявлял голодовку в знак протеста против жестокого обращения, а в июне пожаловался на избиение надзирателями.
В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где был арестован. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. В деле был еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова.
Фазиль Гасымов отказался от услуг адвоката Немата Керимли, сообщило издание Meydan TV со ссылкой на его брата.
«Причина в том, что адвокат ему не оказывает никакой юридической помощи. Суд предоставил адвокату пять минут для общения с Фазилем, но Немат Керимли взял телефон и вышел (из зала). В конце марта мы заключили с ним договор, и только один раз он посетил Фазиля, и то после многочисленных просьб. Последний раз он общался с Фазилем 14 августа: по указанию судьи апелляционного суда, пригласившего его для ознакомления с материалами дела. Но и там не было конфиденциальной встречи: всё происходило под контролем сотрудников суда», - сообщил Назим Гасымов.
Сам Немат Керимли заявил, что не хочет говорить об этом деле.
Отметим. 19 августа в ходе очередного судебного заседания в Бакинском апелляционном суде Фазиль Гасымов в суде ходатайствовал о предоставлении государственного адвоката.
«У нас нет возможности нанять адвоката за свой счёт. Наше материальное положение очень тяжёлое. Мы вынуждены просить государство о назначении защитника. На заседании Фазиль представил судье все документы, подтверждающие его невиновность, подал ходатайства, но их отклонили. Всего было четыре ходатайства, ни одно не удовлетворили», сообщил Назим Гасымов.
