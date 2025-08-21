×

Кавказский узел

08:46, 21 августа 2025

Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов отказался от адвоката

Фазиль Гасымов. Фото: личная страница Фазиля Гасымова в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фазиль Гасымов ходатайствовал о предоставлении адвоката по назначению, поскольку материальное положение его семьи не позволяет нанять защитника.

"Кавказский узел" писал, что в марте суд в Баку приговорил экономиста Фазиля Гасымова к девяти годам лишения свободы по делу об изготовлении поддельных денег. В мае Гасымов объявлял голодовку в знак протеста против жестокого обращения, а в июне пожаловался на избиение надзирателями. 

В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где был арестован. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. В деле был еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова. 

Фазиль Гасымов отказался от услуг адвоката Немата Керимли, сообщило издание Meydan TV со ссылкой на его брата.

«Причина в том, что адвокат ему не оказывает никакой юридической помощи. Суд предоставил адвокату пять минут для общения с Фазилем, но Немат Керимли взял телефон и вышел (из зала). В конце марта мы заключили с ним договор, и только один раз он посетил Фазиля, и то после многочисленных просьб. Последний раз он общался с Фазилем 14 августа: по указанию судьи апелляционного суда, пригласившего его для ознакомления с материалами дела. Но и там не было конфиденциальной встречи: всё происходило под контролем сотрудников суда», - сообщил Назим Гасымов.

Сам Немат Керимли заявил, что не хочет говорить об этом деле.

Отметим. 19 августа в ходе очередного судебного заседания в Бакинском апелляционном суде Фазиль Гасымов в суде ходатайствовал о предоставлении государственного адвоката. 

«У нас нет возможности нанять адвоката за свой счёт. Наше материальное положение очень тяжёлое. Мы вынуждены просить государство о назначении защитника. На заседании Фазиль представил судье все документы, подтверждающие его невиновность, подал ходатайства, но их отклонили. Всего было четыре ходатайства, ни одно не удовлетворили», сообщил Назим Гасымов.

