RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:04, 14 марта 2025

Фазиль Гасымов получил девять лет лишения свободы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил экономиста Фазиля Гасымова к девяти годам лишения свободы по делу об изготовлении поддельных денег. Защита назвала приговор несправедливым, будет подана апелляция.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где был арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. В деле был еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова. Прокурор просил для Гасымова 10 лет тюрьмы.

Политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу был арестован в июле 2023 года и обвинен в контрабанде валюты и призывах к экстремизму. В апреле 2024 года Ибадоглу перевели под домашний арест. Защита неоднократно заявляла о необходимости лечения ученого за рубежном из-за ухудшения здоровья в заключении, но суд запретил ему покидать Азербайджан.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 марта был оглашен приговор Фазилю Гасымову и Анару Алиеву, им были назначены наказания в виде лишения свободы соответственно на 9 и 6 лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фуад Агаев.

Если было бы нормальное следствие, дело вообще не должно было бы дойти до суда

Адвокат назвал несправедливым приговор в отношении своего подзащитного. "Если было бы нормальное следствие, это дело вообще не должно было бы дойти до суда. Но если дело уж поступило в суд, то в отношении Гасымова уголовное производство должно было быть прекращено. В июле 2024 года следователь отделил его дело от дела Губада Ибадоглу в отдельное производство. Мы просили суд допросить следователя и Ибадоглу, но тщетно", - рассказал Агаев.

"Сторона обвинения утверждает, что Гасымов и Ибадоглу совершили преступление в Турции, то есть доставили фальшивые деньги из Турции. Однако в Турции нет уголовного дела против них. Как же так, что уголовного преследования в самой Турции против них нет?" - добавил адвокат.

С другой стороны, продолжил он, приобщенные к делу фальшивые доллары по серии и номерам фигурировали также в других уголовные делах.

Адвокат также обратил внимание на то, что другой обвиняемый Алиев не опознал в Гасымове человека, с которым он по видеосвязи обсуждал "поручения Губада Ибадоглу".

"Из-за неудовлетворения наших ходатайств, необъективного рассмотрения дела мы выступали с отводом состава суда. Отвод должен был быть рассмотрен апелляционным судом. Однако отвод был отклонен самими же судьями, которым был выражен протест", - сказал Агаев и добавил, что защита обжалует приговор.

Представители другого подсудимого и стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию об оглашении приговора  по данному делу.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01:13, 14 марта 2025
Защита констатировала нарушение судом прав активиста Рауфа Гейдарова
Участники акции у здания посольства Швейцарии в Ереване. Скриншот фото NewsAm от 13.03.25,https://news.am/rus/news/871423.html
21:20, 13 марта 2025
Карабахские беженцы попросили Швейцарию помочь с возвращением на родину
Рубен Варданян. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/segodnya-prodolzhitsya-sud-nad-rubenom-vardanyanom/
18:41, 13 марта 2025
Рубен Варданян прекратил голодовку
Джейхун Байрамов. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/zaversilis-peregovory-po-tekstu-mirnogo-soglaseniya-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-erevan-prinyal-ostayushhiesya-otkrytymi-dva-punkta-605201
17:49, 13 марта 2025
Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора
Флаг Азербайджана и Евросоюза. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
20:56, 12 марта 2025
Евросоюз и правозащитники раскритиковали приговор Ягублу
Персоналии
Михаил Саакашвили. Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
15:39, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Глубинная причина народного гнева против телеканализации
Фото
11:17, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
Канатка Шуша-Ханкянди: считаем расходы
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
15:39, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Глубинная причина народного гнева против телеканализации
Фото
11:17, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
Канатка Шуша-Ханкянди: считаем расходы
Фото
19:17, 10 марта 2025
Ветер с Апшерона
Самый интересный судебный процесс
Фото
15:48, 10 марта 2025
Ветер с Апшерона
22
Положительное свойство узелка в отношениях Баку-Москва
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Джейхун Байрамов. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/zaversilis-peregovory-po-tekstu-mirnogo-soglaseniya-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-erevan-prinyal-ostayushhiesya-otkrytymi-dva-punkta-605201
13 марта 2025, 17:49
Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора

Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/
12 марта 2025, 19:12
Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
12 марта 2025, 17:02
Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

Надежда Кеворкова. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
12 марта 2025, 15:13
Гособвинение потребовало приговорить Кеворкову к шести годам колонии

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше