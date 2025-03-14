Фазиль Гасымов получил девять лет лишения свободы

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Суд в Баку приговорил экономиста Фазиля Гасымова к девяти годам лишения свободы по делу об изготовлении поддельных денег. Защита назвала приговор несправедливым, будет подана апелляция.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где был арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. В деле был еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова. Прокурор просил для Гасымова 10 лет тюрьмы.

Политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу был арестован в июле 2023 года и обвинен в контрабанде валюты и призывах к экстремизму. В апреле 2024 года Ибадоглу перевели под домашний арест. Защита неоднократно заявляла о необходимости лечения ученого за рубежном из-за ухудшения здоровья в заключении, но суд запретил ему покидать Азербайджан.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 марта был оглашен приговор Фазилю Гасымову и Анару Алиеву, им были назначены наказания в виде лишения свободы соответственно на 9 и 6 лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фуад Агаев.

Если было бы нормальное следствие, дело вообще не должно было бы дойти до суда

Адвокат назвал несправедливым приговор в отношении своего подзащитного. "Если было бы нормальное следствие, это дело вообще не должно было бы дойти до суда. Но если дело уж поступило в суд, то в отношении Гасымова уголовное производство должно было быть прекращено. В июле 2024 года следователь отделил его дело от дела Губада Ибадоглу в отдельное производство. Мы просили суд допросить следователя и Ибадоглу, но тщетно", - рассказал Агаев.

"Сторона обвинения утверждает, что Гасымов и Ибадоглу совершили преступление в Турции, то есть доставили фальшивые деньги из Турции. Однако в Турции нет уголовного дела против них. Как же так, что уголовного преследования в самой Турции против них нет?" - добавил адвокат.

С другой стороны, продолжил он, приобщенные к делу фальшивые доллары по серии и номерам фигурировали также в других уголовные делах.

Адвокат также обратил внимание на то, что другой обвиняемый Алиев не опознал в Гасымове человека, с которым он по видеосвязи обсуждал "поручения Губада Ибадоглу".

"Из-за неудовлетворения наших ходатайств, необъективного рассмотрения дела мы выступали с отводом состава суда. Отвод должен был быть рассмотрен апелляционным судом. Однако отвод был отклонен самими же судьями, которым был выражен протест", - сказал Агаев и добавил, что защита обжалует приговор.

Представители другого подсудимого и стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию об оглашении приговора по данному делу.

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