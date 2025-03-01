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03:15, 1 марта 2025

Гособвинитель запросил 10 лет лишения свободы для Фазиля Гасымова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям гособвинитель попросил приговорить экономиста Фазиля Гасымова к десяти годам лишения свободы, а Анара Алиева - к шести годам.

Как информировал "Кавказский узел", в августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. Дело Гасымова выделено в отдельное производство из дела Ибадоглу. Вместе с тем в деле Гасымова есть еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова. Ранее следствие официально заявляло, что Ибадоглу задержан на основе показаний Алиева.

Политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу был арестован в июле 2023 года и обвинен в контрабанде валюты и призывах к экстремизму. В апреле 2024 года Ибадоглу перевели под домашний арест. Защита неоднократно заявляла о необходимости лечения ученого за рубежном из-за ухудшения здоровья в заключении, но суд запретил ему покидать Азербайджан.

Завершено следствие по делу Фазиля Гасымова и Анара Алиева. 28 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил гособвинитель, пишет Oxu.az.

Гособвинитель запросил для Гасымова 10 лет лишения свободы, а для Алиева - шесть лет. Защита попросила время для подготовки к выступлению, следующее заседание назначено на 7 марта.

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Автор: "Кавказский узел"

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Плакат, осуждающий центральную прессу в лице газеты «Правда». Ереван, лето 1988. Фото: own collection https://ru.wikipedia.org Сумгаитские погромы 1988 года

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