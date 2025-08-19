Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краткая апелляционная жалоба на приговор Зареме Мусаевой уже подана. Она решила обжаловать его после того, как ознакомилась с мотивированной частью решения Шалинского суда, приговорившего ее к четырем годам колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", обвинение потребовало приговорить Мусаеву к четырем годам колонии-поселения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. Версия обвинения о нападении Заремы Мусаевой на сотрудника-колонии поселения строится лишь на его показаниях, свидетели не подтвердили ее виновность, заявила защита, потребовав оправдать подзащитную. Мусаева в последнем слове отказалась признать вину и попросила не направлять ее в колонию-поселение, где она отбывала первый срок, так как она опасается за свою жизнь. Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения. Всего ей придется провести в колонии-поселения четыре года - еще месяц остался от прошлого срока. Мусаева отказалась обжаловать приговор из-за неверия в суд, сообщили правозащитники.

4 июля 2023 года, суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева приняла решение обжаловать приговор после того, как ознакомилась с мотивированной частью решения Шалинского городского суда, сообщила сегодня Команда против пыток*.

«Мы поддерживаем решение нашей доверительницы. В данный момент подана "краткая" апелляционная жалоба, дополнительная — мотивированная, будет подана после детального ознакомления с текстом приговора суда», — приводятся в публикации слова адвоката Мусаевой Александра Савина.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

