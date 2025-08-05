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12:14, 5 августа 2025

Зарема Мусаева в последнем слове заявила об опасениях за свою жизнь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании Шалинского горсуда Зарема Мусаева, выступая с последним словом, отказалась признать вину в дезорганизации работы колонии. Также она попросила не направлять ее в колонию-поселение, где отбывала первый срок, так как боится за свою жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня сотрудник ФСИН, который проходит потерпевшим по делу Заремы Мусаевой о дезорганизации деятельности колонии, заявил суду, что осужденная требовала оставить ее в медучреждении и многократно оскорбляла его. Это утверждение не подтвердил ни один из 14 свидетелей. Несмотря на то, что  показания свидетелей и доказательства однозначно показывают невиновность Заремы Мусаевой, приговор чеченского суда по политически ангажированному делу предрешен, считает правозащитник. Обвинение потребовало приговорить Мусаеву к четырем годам колонии-поселения. Версия обвинения о нападении Заремы Мусаевой на сотрудника-колонии поселения строится лишь на его показаниях, свидетели не подтвердили ее виновность, заявила защита, потребовав оправдать Мусаеву.

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобных действий необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, тогда в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. На нее завели уголовное дело: по версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года, затем Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет. В конце 2024 года против Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по факту якобы нападения на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу.

Зарема Мусаева, обвиняемая в дезорганизации работы колонии-поселении, сегодня в Шалинском городском суде выступила с последним словом. "«Никакого преступления я не совершала. Это все неправда", - приводит ее слова Команда против пыток*.

Она попросила не отправлять ее в колонию-поселение, где она отбывала наказание по первому приговору и где работает сотрудник ФСИН, обвинивший ее в нападении. 

"У меня единственная огромная просьба к директору ФСИН, чтобы меня не посылали в колонию-поселение №3. Я боюсь за свою жизнь. Я умоляю, чтобы все, кто может мне помочь, помогли, и я туда не попала", - заявила она.

Суд удалился в совещательную комнату до 6 августа — в этот день огласят приговор.

Напомним, 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой". 

Ранее, 4 июля 2023 года, суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. Защита настаивает на невиновности Мусаевой.

У Заремы Мусаевой диагностированы диабет второго типа с осложнениями и гипертоническая болезнь. Кроме того, в заключении здоровье женщины значительно ухудшилось: она жаловалась на обмороки, кровотечения, снижение зрения, боли в ногах, утрату чувствительности ступней.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Автор: "Кавказский узел"

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