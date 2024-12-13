Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации работы колонии

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Зарема Мусаева обвинена в дезорганизации деятельности колонии, ей грозит до пяти лет заключения. Мусаева отрицает обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября стало известно, что подозреваемая по новому делу о нападении на силовика Зарема Мусаева переведена в следственный изолятор Грозного. Она передвигается на двух костылях, в больницу ее не возят. В ноябре силовики в Чечне впервые допросили Зарему Мусаеву по уголовному делу о нападении на сотрудника колонии, по которому она проходит подозреваемой.

Зареме Мусаевой сегодня предъявили обвинение по новому уголовному делу - ее обвиняют в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК), сообщила "Команда против пыток"*. Мусаева своей вины не признает и отрицает версию следствия, по которой она якобы ударила сотрудника ФСИН и сорвала с него погон. По новому обвинению ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщил ее адвокат Александр Савин.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она совершила нападение на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы".

"Кавказский узел" также писал, что 27 июня Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

Суд 4 июля 2023 года приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, срок наказания Мусаевой. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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