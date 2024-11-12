Ходатайство об условно-досрочном освобождении Мусаевой возвращено на новое рассмотрение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Чечни вернул в Шалинский горсуд для нового рассмотрения ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Сын Мусаевой назвал ее состояние подавленным из-за нового дела о дезорганизации работы колонии. Как писал "Кавказский узел", 29 октября Зарему Мусаеву в колонии-поселении в Аргуне опросил следователь. По словам Мусаевой, речь шла о ее нападении на сотрудника ФСИН, который сопровождал ее в поездках в больницу. Мусаева заявила, что не совершала нападения. В отношении осужденной Заремы Мусаевой начато расследование дела по статье о дезорганизации деятельности колонии, женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщил ее адвокат. 27 июня Шалинский суд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд обосновал отказ тем, что Мусаева не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет.

ВС Чечни частично удовлетворил апелляцию защиты Заремы Мусаевой по поводу отказа в условно-досрочном освобождении

"В резолютивной части постановления суд указал, что апелляционная жалоба защиты удовлетворена частично. То есть - постановление Шалинского городского суда об отказе в УДО Мусаевой отменено. Ходатайство об условно-досрочном освобождении Мусаевой направлено на новое рассмотрение в Шалинский городской суд в ином составе суда. Само ходатайство об УДО судом апелляционной инстанции не удовлетворено", - сообщил представитель "Команды против пыток"*, чей адвокат защищает интересы Мусаевой.

Мотивы решения суда апелляционной инстанции защите неизвестны, отметил он. "Поскольку в судебном заседании оглашается только вводная и резолютивная часть. У суда есть определённое время, для изготовления мотивированного решения", - указал представитель КПП*.

По мнению стороны защиты, участие потерпевшего в данном процессе не является обязательным и законным. "Что заявлялось защитой на протяжении всего слушания дела.Потерпевший был уведомлен судом надлежащим образом. В суд не явился", - добавил представитель правозащитников.

По его словам, адвокат пока не знакомился с материалами ногового дела против Мусаевой о дезорганизации работы колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ).

Хотя состояние здоровья стабилизировалось, но новое уголовное дело может ухудшить ситуацию, считает сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев.

"Сейчас у мамы очень подавленное состояние из-за нового дела. Это сказывается на здоровье конечно. Стресс всегда влияет, особенно на диабетиков. В больницу её везут только когда ситуация критическая", - сообщил он.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.