Зареме Мусаевой повторно отказано в условно-досрочном освобождении

27 июня 2024, 19:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шалинский суд второй раз оставил без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд обосновал отказ тем, что Мусаева не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая заседание в Грозном, на котором должен был быть рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой, оказалось сорвано из-за того, что ее не доставили в суд.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач. 3 мая адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой пожаловался, что его подзащитной несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния ее здоровья. 15 мая адвокат сообщил, что Мусаева проходит лечение в дневном стационаре.

Шалинский городской суд сегодня повторно рассмотрел ходатайство адвоката Александра Савина об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой и оставил ее в колонии-поселении. В декабре прошлого года Шалинский суд уже отказал Мусаевой в УДО, адвокат обжаловал решение в вышестоящем суде, и дело вновь вернули на рассмотрение в городской суд, сообщила сегодня "Команда против пыток (Общество с ограниченной ответственностью "Команда против пыток" признано иностранным агентом)".

Среди причин отказа в УДО - невозмещенный ущерб и профилактический учет, на который поставили Зарему в колонии, сообщил адвокат.

"В ходе суда мы полностью изучили личное дело Мусаевой. Мою доверительницу поставили на учет как склонную к нападению на сотрудников правоохранительных органов не потому, что она нарушила внутренний распорядок, а по факту своего обвинения по статье 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). Будем обжаловать сегодняшнее решение суда в Верховный суд Чеченской Республики", приводятся слова Савина в Telegram-канале "Команды против пыток"*.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.