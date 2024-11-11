Зарема Мусаева стала подозреваемой по новому уголовному делу

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В отношении осужденной Заремы Мусаевой начато расследование дела по статье о дезорганизации деятельности колонии, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Зарему Мусаеву в колонии-поселении в Аргуне опросил следователь. По словам Мусаевой, речь шла о ее нападении на сотрудника ФСИН, который сопровождал ее в поездках в больницу. Мусаева заявила, что не совершала нападения.

27 июня Шалинский суд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд обосновал отказ тем, что Мусаева не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет.

В отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ 1 , сообщил сегодня адвокат Мусаевой Александр Савин, которому позвонили из Следственного комитета.

Адвокат отметил, что пока не знакомился с материалами дела, информирует правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Напомним, 28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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