Правозащитники потребовали защитить семью судьи от действий чеченских силовиков

22 января 2022, 14:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Чечни превратили в постоянную практику похищения родственников своих оппонентов, но случай с похищением Заремы Янгулбаевой выходит из ряда вон, так как она – супруга судьи в отставке. Федеральные власти обязаны вмешаться, поскольку действия чеченских силовиков бросили тень на институт судей в России, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", "Комитет против пыток"* 20 декабря 2021 года информировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева (также упоминается как Мусаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона на которых соответствовал Чечне. 20 января международная правозащитная организация Amnesty International призвала ее освободить. 21 января юристы "Комитета против пыток"* пожаловались на бездействие прокуратуры после похищения Янгулбаевой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в достоверности похищения. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей".

В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный модератор чата в Telegram-канале "1Аdat"** Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом. Тепсуркаев был похищен из Краснодарского края. Где находится Тепсуркаев – до сих пор неизвестно. Кроме того, 4 февраля 2021 года чеченские силовики похитили из Нижнего Новгорода и вывезли в Чечню администраторов Telegram-канала "Осал нах" ("Падшие люди", – Прим. "Кавказского узла") братьев Исмаила Исаева и Салеха Магамадова. Также 11 апреля полиция Нового Уренгоя выдала чеченским силовикам депортированного из Франции уроженца Чечни Магомеда Гадаева. Затем 22 декабря 2021 года в Астрахани были похищены и доставлены в Чечню мать и сестра противника Рамзана Кадырова чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. 17 января он сообщил об их освобождении. О похищениях своих родственников сообщали и другие критики властей Чечни.

Правозащитник счел необоснованным принудительный привод Янгулбаевой

Чеченские силовики такие инциденты, как похищение Заремы Янгулбаевой, вывели в России на уровень систематических, указал руководитель "Комитета против пыток"* Игорь Каляпин. Он предположил, что принудительный привод Янгулбаевой мог формально отвечать требованиям закона, с учетом имеющихся на это документов, но основания для его осуществления были необоснованными.

"Что можно сказать? За что боролись – Чечня – неотъемлемая часть РФ. Эта операция, безусловно, была согласована, я нисколько не сомневаюсь. Если рассказывать о том, как это должно делаться добросовестно, то чеченский следователь выносит постановление о принудительном приводе, ему нужен свидетель. Предположим, что все было, как написано в их бумагах, что по какому-то делу очень необходимо допросить супругов Янгулбаевых. В таких случаях следователь направляет поручение в регион, где они находятся, их допрашивает местный следователь и задает вопросы, которые прислали из Чечни. Второй вариант — следователь едет в командировку и допрашивает свидетелей сам. В этом случае следователь якобы направлял повестки, выяснили, что по несуществующему адресу, и не известно доставлялись ли они вообще куда-то, но Янгулбаевы проживают по другому адресу и сотрудники полиции по постановлению следователя поехали осуществлять вот этот принудительный привод", – описал Каляпин возможные юридические процедуры при таком задержании.

По его мнению, чеченские силовики явились в ГУ МВД по Нижегородской области и сообщили о проводимой операции, с чем и связывает отсутствие реакции на звонки в дежурную часть МВД и ФСБ Нижнего Новгорода со стороны судьи и адвокатов. "Они доложили [в ГУ МВД области], что у них такая функция, и они будут это делать, им дали добро. Именно поэтому, что руководство МВД по Нижегородской области было предупреждено, потому такая реакция и была на все звонки в дежурные части разных отделов полиции, ФСБ. У нижегородской полиции были документы, подтверждающие полномочия этих сотрудников на осуществление принудительного привода", – отметил Каляпин.

Он описал ситуацию с необходимостью допросить Янгулбаевых как свидетелей по уголовному делу о мошенничестве в Чечне, как, в теории, потенциально законную, однако не вызывающую никакого доверия.

"В принципе, такая ситуация вполне может быть законной. Другое дело, что в эту версию я не верю совершенно, просто потому, что она как-то странно совпала с теми репрессиями, которым подвергаются сейчас родные Янгулбаева, и мы понимаем, почему. Потому что младшего брата Ибрагима обвиняют в том, что он администрирует Telegram-канал "1Адат"**. На мой взгляд, он [канал] – нехороший, по мнению [грозненского] суда он является экстремистским, не знаю, я не эксперт по экстремизму. Но ради Бога, вы предпринимайте действия в отношении Ибрагима Янгулбаева, если есть основания. При чем тут его родственники? То в Чечне начинают его родных задерживать, и они сутками сидят в запираемых помещениях в полиции, то на Абубакара Янгулбаева "наезжают", без всяких оснований проводят у него в Пятигорске обыск, теперь до родителей добрались. Поверить, что в этой ситуации доставление на допрос в качестве свидетеля не связано со всей этой ситуацией с семьей я, как здравомыслящий человек, не могу", – заявил Игорь Каляпин.

Он отметил, что ранее во время оперативных действий в отношении Абубакара Янгулбаева, которые проводили ставропольские полицейские, для его задержания не было никаких оснований.

"Абубакара не могли не отпустить, никаких законных оснований его задерживать не было. Это происходило в Пятигорске. Там его тоже незаконно задержали, без адвоката допросили, у него провели необоснованный обыск, ничего не нашли криминального и, поскольку там все-таки была полиция Ставрополья, – его освободили. Чеченская полиция это инициировала, но все действия производились пятигорскими следователями. А с Заремой [Янгулбаевой] – ее этапировали в Чечню, принудительно доставили. И что там с ней будут делать чеченские следователи – там может быть все, что угодно, могут что-либо сфабриковать в отношении нее, чтобы задержать. У них задача оказывать давление на Ибрагима Янгулбаева, на младшего брата, они его достать не могут, и они сейчас будут шантажировать матерью, чтобы он вернулся. Насколько я понимаю, Абубакар им не больно нужен, у них на него ничего нет, кроме того, что он переписывался с братом и давал какие-то советы брату", – считает правозащитник.

Практика похищения людей чеченскими силовиками распространяется по регионам России, заявил 21 января депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев, потребовав от главы ФСБ проверки в связи с похищением Заремы Янгулбаевой. Ее жизнь в опасности – она осталась без уколов инсулина, которые необходимы ей несколько раз в день, говорится в петиции "Комитета против пыток"*.

Аналитики назвали средством давления похищение Заремы Янгулбаевой

Задержание матери оппонента чеченских властей является наиболее болезненным и эффективным средством давления на Ибрагима Янгулбаева, с точки зрения чеченских силовиков, отметил также Каляпин. "Для любого человека, тем более для кавказца, самое святое – мать. Он где-то за границей, в безопасности, а мать утащили в Чечню и непонятно, что с ней там будет происходить", – подчеркнул Каляпин.

Он также предположил, что чеченские власти с легкостью могут пренебречь статусом судьи Сайди Янгулбаева, поскольку он критически высказывался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. "Скажем откровенно, и в этом деле, и во многих других мы видим одно и то же – Кадырову выдан абсолютный карт-бланш на совершение любых действий в отношении чеченцев", – заключил правозащитник.

Мнение о том, что целью похищения Заремы Ангулбаевой может быть расправа над ее сыном Ибрагимом Янгулбаевым, также высказал член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

"Это не первый случай похищения чеченцев из разных регионов России, чтобы их доставить в Чечню для допроса. Можно приводить разные случаи, которые уже были в прошлом году и ранее. Потому ничего в том, что произошло, к сожалению, уникального и нового нет. Сейчас они взялись за критиков, а ранее был Тепсуркаев <…>. То, что произошло вчера, – это беззаконие. Это фактически похищение, которое они будут оформлять как некое законное действие", – сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Он допустил вероятность того, что Зарема Янгулбаева в последующем может стать подозреваемой по уголовному делу. "Для того, чтобы допросить, не надо было вламываться в квартиру, вывозить в Чечню, было достаточно провести допрос или опрос в Нижнем Новгороде, вызвать ее повесткой, сделать поручение местным дознавателям или следователям и опросить, или прислать следователя из Чечни. Вполне очевидно, что это некоторые действия по, во-первых, запугиванию в целом чеченской общины везде в России и диаспоры за рубежом и, во-вторых, захват заложника, чтобы из-за рубежа вернулись двое или один ее сын Ибрагим Янгулбаев, которого, видимо, подозревают, что он имеет отношение к оппозиционному Telegram-каналу "1Адат"**, – считает Орлов.

Он отметил, что решение задержать мать Янгулбаевых, а не, например, юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева после проведенного у него обыска, могло быть связано с большим удобством использовать ее в качестве заложницы. "Абубакара отпустили хотя бы потому, что он мужчина, юрист, с ним так не справишься, а тут женщина, больная, не молодая, ее как заложника использовать удобнее, может поэтому", – предположил Орлов.

Он напомнил, что и прежде, при проведении аналогичных операций представители местных силовых структур в регионах, где они осуществлялись, не оказывали препятствий чеченским силовикам.

"Много ли у нас случаев, когда местные силовики противодействуют приехавшим чеченским сотрудникам? Да, историй с судьями не было ранее, но заметьте, и самого судью не увезли, "проявили уважение". А местные силовики, как правило, никогда против тех, кто приезжает из Чечни и заявляет, что он действует по указанию чеченских властей, не противодействуют. Потому, что чеченские силовики – это сила, за которой стоят покровители в Кремле, с этой силой лучше не связываться, и они не хотят иметь на свою голову какие-то неприятности. Чеченские силовики или люди, выдающие себя за них, могут приезжать и делать что угодно, но пока они делают все-таки это лишь с чеченцами. Это у нас такой феодализм. Мы воссоздали феодальную империю и чеченцы отданы на откуп Рамзану Кадырову. Если ты чеченец — можно с этим "поздравить", ты теперь в полной власти Рамзана, а не федеральных силовиков, которые тоже могут многое сделать, а ты можешь жить где угодно, в Тюмени, Нижнем Новгороде, но находишься в распоряжении Рамзана Кадырова и его окружения", – заключил Орлов.

По мнению сотрудника силовых структур в отставке, адвоката Евгения Черноусова, статус федерального судьи главы семьи Янгулбаевых и широкий общественный резонанс в прессе должны стать причиной пристального внимания к произошедшему со стороны руководителей МВД и Генпрокуратуры России.

"Федеральный судья в отставке, у него особый статус, комментарий по этому поводу давал Песков и, полагаю, сразу полученное этой историей внимание поможет в том, чтобы разобраться с ситуацией и найти тех, кто похитил жену судьи и спросить с них, кто в нарушение российского законодательства поступил так некорректно. И власть должна показать, что не допустят аналогичных случаев, связанных с какой-то опасностью для судьи или членов его семьи. Надо разбираться с ситуацией, насколько там все было бесцеремонно", – сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Оперативно-разыскные мероприятия в других субъектах проводятся с согласования с центральным аппаратом МВД или ФСБ, отметил адвокат. "Обычно один регион уведомляет другой, когда проводит там такие действия. Или уведомляют центральный аппарат МВД, ФСБ, не знаю, было ли это сделано? Если нет, также, думаю, были нарушены права и свободы судьи и его семьи. История оказалась с географией. Мы узнаем в скором времени, что же там все же случилось, судья обратился к президенту РФ, быстро предали огласке, думаю, этому поможет. По поводу явки бывают разные ситуации, дается поручение, доставить человека, но надо разбираться, каждый отдельный случай индивидуален. Не знаю, чем это закончится, но раз это комментируют на высоком уровне – это будет под контролем. Возможно, будет создана какая-то комиссия из числа сотрудников центрального аппарата, это все впереди", – заключил Черноусов.

В декабре 2021 года юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** – В июле 2021 года Заводской суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, признав ряд публикаций Telegram-канала "1Adat" экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения "1Adat".