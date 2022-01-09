Тумсо пообещал отомстить за похищенных родственниц

09 января 2022, 15:12

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Похищения родственников критиков Кадырова в Чечне и Астрахани стали беспрецедентным методом борьбы с инакомыслием, за похищенных женщин обязательно будет расплата, пообещал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, выступая на митинге в Страсбурге.

Как писал "Кавказский узел", 8 января в Страсбурге перед зданием Совета Европы прошла акция против массовых похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров. Одним из организаторов митинга была Ассамблея чеченцев Европы, в акции приняли участие более 400 человек из разных стран Евросоюза. 30 декабря 2021 года в Осло и Вене также прошли пикеты против массовых похищений в Чечне.

Видео своего выступления на митинге в Страсбурге блогер Тумсо Абдурахманов разместил сегодня в своем Telegram-канале. На митинге блогер говорил на чеченском языке. "Я буду говорить на чеченском, хоть часто я и выступаю на русском, но сегодня хочу на чеченском", - пояснил на митинге Абдурахманов, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

На митинге Тумсо Абдурахманов заочно обратился к похитителям жителей Чечни, в том числе его близких. "Вы делаете вещи, которые никогда не практиковались у нашего народа и которые постыдны. Вы начали трогать (похищать. – Прим. "Кавказского узла") женщин, родственников жены. Про трогать родственников я молчу, вы теперь и женщин тронули. Не просто женщин рода, но и женщин из семьи жены. Так как забрали женщин моей семьи, мне немного неловко здесь много говорить, но вы должны знать. Клянусь, мы расплатимся дома за это. Расплатимся не теми методами, которые использовали вы, но мы этого не оставим", - заявил блогер.

Тумсо отметил при этом, что чеченским диаспорам известны живущие в Европе сторонники Рамзана Кадырова и его окружения. "Тут их было много, ходили, делали модные показы и прочее. Приезжали за одеждой, приезжали как туристы и прочее. Тут много ваших людей, ваших представителей, которые тайком ходят, скрывают, что связаны с вами. Их здесь никто не трогает, пока они себя как-то плохо не покажут и не проявят зло со своей стороны", - пояснил Абдурахманов.

Тумсо высказался очень емко, считает читатель "Кавказского узла" с ником jamal.walsh. "Добавить к его словам действительно нечего. У чеченцев прежде никогда не было, чтобы в отместку за действия мужчины посягали на членов семьи по женской линии, близких и дальних родственниц. Сегодня те, кто считает себя властью в Чечне, перешли эту грань, тем самым дав основания всем оппонентам и недовольным в будущем поступить так же и со своими родственницами. Это очень тревожная и без всякого преувеличения страшная ситуация, если люди начнут воздаяние равным за совершенные злодеяния", - написал он сегодня в комментарии к материалу о митинге в Страсбурге.

Напомним, Тумсо Абдурахманов 22 декабря 2021 года заявил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линии. Он связал похищение с критикой со стороны брата в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова, а затем отказался прекратить критику чеченских властей, несмотря на угрозу расправы над похищенными родственниками.

24 декабря Абдурахманов сообщил, что шестеро из девяти похищенных родственников отпущены на свободу, но неизвестно местонахождение дяди, двоюродных сестры и племянника. В тот же день он обнародовал сведения о похищении в Астрахани его матери и сестры жены.

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили и другие критики Кадырова - Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике - на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".