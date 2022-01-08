Эмигранты на митинге в Страсбурге осудили незаконные задержания в Чечне

08 января 2022, 22:16

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Массовая акция протеста проживающих в странах ЕС чеченцев прошла перед зданием Совета Европы в Страсбурге. Участники митинга осудили массовые похищения в Чечне, пытки в российских тюрьмах, ликвидацию "Мемориала"* и выразили протест против депортации чеченцев из Европы в Россию.

Как писал "Кавказский узел", 7 января российские и международные правозащитные организации потребовали от президента России предпринять всё возможное, чтобы прекратить репрессии в Чечне, обеспечить расследование нарушений прав человека, совершённых чеченскими властями, и привлечь к ответственности всех виновных. Блогеры и активисты призвали всех неравнодушных принять 8 января участите в Страсбурге в акции "Чеченские жизни тоже важны", посвященной проблеме нарушений прав человека в Чечне, организованной в связи с похищениями родственников чеченских эмигрантов.

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. 28 декабря 2021 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращения с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов. 30 декабря 2021 года в Осло и Вене прошли пикеты против массовых похищений в Чечне.

Сегодня во французском Страсбурге перед зданием Совета Европы прошла акция против массовых похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров, а также против пыток в российских тюрьмах, сообщило издание "Кавказ.Реалии"**.

Одним из организаторов митинга была Ассамблея чеченцев Европы, в нее входят общественные организации покинувших родину уроженцев Чечни и активисты из девяти стран Евросоюза.

В акции, согласно подсчетам ее организаторов, приняли участие более 400 человек из разных государств Евросоюза. Участники митинга держали в руках флаги самопровозглашенной Ичкерии и плакаты с надписями: "Где Салман Тепсуркаев? И другие пропавшие без вести", "Евросоюз: прекрати депортацию чеченских беженцев в российские концлагеря #gulagu.net", "Молчание и бездействие = соучастие", "100 человек в заложниках в Чечне: мы призываем к освобождению".

На митинге выступили координатор Ассамблеи чеченцев Европы Аслан Муртазалиев, пресс-секретарь этой организации Шамиль Албаков, блогеры Тумсо Абдурахманов и Ислам Белокиев.

"Ассамблея чеченцев Европы провела массовую акцию протеста перед зданием Совета Европы в Страсбурге. Подняты четыре вопроса: массовые похищения в Чечне, пытки в российских тюрьмах, в том числе чеченцев, ликвидация "Мемориала"* и протест против депортации чеченцев из Европы в Россию, где их ждут пытки и похищения", - процитировало Ислама Белокиева, автора оппозиционного чеченским властям Youtube-канала "Мысли Ислама", издание**.

Видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице опубликовал 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Этими данными заинтересовался президентский Совет по правам человека, авторы жалоб на пытки подтвердили ему свои показания.

Видео с акции размещены на странице пользователя Facebook Amina Oum Omar. В ролике видны несколько сот участников митинга, стоящие перед зданием Совета Европы.

Также на Youtube-канале блогера Анзора Масхадова Nizam Channel опубликован видеоролик с этого митинга. На нем видны участники акции, держащие в руках плакаты "Будьте прокляты диктаторы, предатели народа и те, кто с вами. Мы молимся за тех, кто говорит вам правду", "2006: Анна Политковская. 2009: Наталья Эстемирова. 2021: Мемориал. Кто следующий?". В ролике также видно, что охрану акции обеспечивали представители полиции.

Чеченские активисты передали в руки представителю Совета Европы резолюцию Ассамблеи чеченцев Европы с неполным списком имен пропавших без вести, сообщил в ролике один из участников митинга.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организации "Международный Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению судов они ликвидированы.

** издание включенo в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России.