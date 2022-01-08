Чеченские эмигранты призвали поддержать митинг в Страсбурге

08 января 2022, 03:40

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Блогеры и активисты призвали всех неравнодушных принять участите в акции "Чеченские жизни тоже важны", посвященной проблеме нарушений прав человека в Чечне. Митинг, организованный в связи с похищениями родственников чеченских эмигрантов, состоится сегодня в Страсбурге.

Как писал "Кавказский узел", 7 января российские и международные правозащитные организации потребовали от президента России предпринять всё возможное, чтобы прекратить репрессии в Чечне, обеспечить расследование нарушений прав человека, совершённых чеченскими властями и привлечь к ответственности всех виновных.

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. 28 декабря 2021 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращения с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов. 30 декабря 2021 года в Осло и Вене прошли пикеты против массовых похищений в Чечне.

8 января перед зданием Совета Европы в Страсбурге состоится акция против массовых похищений и незаконных задержаний в Чечне, сообщила неправительственная организация Vayfond, призвав всех неравнодушных прийти на митинг. "Vayfond присоединяется к акции #chechenlivesmatter", - говорится в сообщении от 6 января на странице организации vayfond_se в Instagram.

На Youtube-канале блогера Анзора Масхадова Nizam Channel опубликован видеоролик, на котором эмигрировавшие из Чечни блогеры призвали принять участие в акции. "В Чечне взяты в заложники женщины, несовершеннолетние, дети, пожилые люди и инвалиды [...] Их подвергают насилию, пыткам и давлению. Все они являются ни в чем неповинными людьми. И в заложники они взяты только из-за своего родства с блогерами, общественными деятелями и активистами, так или иначе критикующими российский режим в Чечне", - говорит на видео блогер Тумсо Абдурахманов.

"Уже более двух недель десятки женщин и детей находятся в плену [...]. Об их судьбе ничего не известно", - сообщил блогер Хасан Халитов.

"Мы поддерживаем акцию "Чеченские жизни тоже важны", организованную от имени чеченского народа", - сказал блогер Мохмад Абдурахманов. Он призвал всех неравнодушных поддержать акцию.

К акции присоединилась Ассамблея чеченцев Европы, сообщил ее координатор Аслан Муртазалиев. На акции #chechenlivesmatter будут затронуты несколько тем, в том числе массовых задержаний на территории Чечни, пыток в тюрьмах в России, ликвидации правозащитной организации "Мемориал"* и депортации чеченцев из Европы, сказал он на видео, опубликованном 4 января на Youtube-канале организации. Во время митинга будет зачитана резолюция, которую затем планируется передать членам Евросоюза, сказал Муртозалиев.

28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение ликвидировать "Международный Мемориал"* и его региональные подразделения, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение этих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил в этот же день ЕСПЧ. Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Как ликвидируют "Мемориал"*". Видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице опубликовал 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Этими данными заинтересовался президентский Совет по правам человека, авторы жалоб на пытки подтвердили ему свои показания.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

*организации внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению судов они ликвидированы.