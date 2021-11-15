Кто и как отбивает атаки на «Мемориал»*

15 ноября 2021, 22:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генеральная прокуратура России 11 ноября 2021 года подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать признанный иностранным агентом «Международный Мемориал». Прокуратура Москвы в свою очередь направила иск в Московский городской суд о ликвидации признанного иноагентом Правозащитного центра «Мемориал». Чем настолько не нравятся российским властям эти организации и кто выступает в их защиту, проанализировал в обновляемой справке «Кавказский узел».

Петиция просветителей

Со своим обращением, открытым для подписей, выступили создатели и сотрудники просветительских и образовательных проектов, книгоиздатели и редакторы. Они высказались против ликвидации правозащитного центра «Мемориал», потребовали освободить политзаключенных и отменить «противоправные репрессивные законы».

«"Мемориал" — это музей, архив и библиотека, это дискуссии, лекции, выставки и книги, это ежегодная акция «Возвращение имен». "Мемориал" — это хранилище исторической памяти нашего общества, фундамент его здорового развития, его будущего <...> Власти ведут планомерное наступление на свободы российских граждан, разрушают правовую культуру и государственные институты. И заставляют проводить все новые параллели между сегодняшним днем и эпохой государственного террора, страшную память о которой хранит "Мемориал"», - в частности сказано в обращении.

Петицию подписали 25 человек, среди которых главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, руководители Beat Film Festival, директор Сахаровского центра* Сергей Лукашевский, писатель и основатель креативной студии «История Будущего» Михаил Зыгарь, глава издательства Corpus Варвара Горностаева, сооснователь просветительского проекта «Кружок» Сергей Нугаев, издатель и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, политолог, философ и публицист Игорь Клямкин, гражданские просветители Лена Немировская и Юрий Сенокосов .

Петиция в защиту двух «Мемориалов» на Change.org

Петиция в поддержку «Международного Мемориала» и Правозащитного центра «Мемориал» была опубликована на сайте Change.Org 12 ноября под названием «Руки прочь от Мемориала - остановим ликвидацию по суду ключевых общественных организаций!». В связи с исками прокуратуры о ликвидации организаций авторы петиции поставили вопрос: «Что гражданское общество в практическом плане может противопоставить указанным нападкам на организованных защитников своей истории, памяти, сущности, прав и свобод граждан в сложившейся реальности открытых политических репрессий со стороны российского государства?».

Авторы петиции предложили «консолидировать протестное общественное мнение в форме петиции». По их мнению, это одна из важных задач, часть «общественной кампании по защите общественных защитников, легально работающих в указанных организациях в интересах прошлого, настоящего и будущего российских граждан».

К 23:00 мск 15 ноября петицию подписали более 25 тысяч человек.

Петрушевская в поддержку «Мемориала» отказалась от госпремии

Известная писательница и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против попыток ликвидировать Правозащитный центр «Мемориал»*. Премия была получена ею за спектакль Академического Малого драматического театра — Театра Европы по ее пьесе «Московский хор». Эту награду Петрушевской вручал президент России Владимир Путин.

Людмила Петрушевская также награждена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премиями журналов «Октябрь» (1993, 1996, 2000), «Новый мир» (1995), «Знамя» (1996), премиями «Москва-Пенне» (1996), «Звезда» (1999), «Триумф» (2002), премией фестиваля «Новая драма» (2003), театральной премией имени Станиславского (2004).

«У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей», - заявила она на свой странице в Facebook .

Протест против «попытки закрытия общества «Мемориал» под надуманным предлогом» выразили также несколько десятков ученых, в том числе 65 академиков. Заявление в поддержку «Мемориала» обнародовал екатеринбургский Центр Бориса Ельцина , более 100 деятелей искусства, политиков, правозащитников.

Дочь Пескова призвала не закрывать «Мемориал»

Вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поддержала «Мемориал»*, считая, что деятельность организации «оправданна и необходима», поскольку она занимается рассмотрением чрезвычайно важного вопроса исторического наследия России. «Сейчас, когда иск уже подан, остается надеяться на честное расследование и объективное решение», — написала она в Instagram .

Заявления в поддержку "Мемориала" выпустили Вольное историческое общество, движение «Последний адрес», уполномоченный по правам человека Пермского края. Несоразмерными счел санкции, предложенные прокурорами, и Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека .

Иски прокуратур

В исковом заявлении о ликвидации «Мемориала» за подписью генпрокурора Игоря Краснова говорится, что правозащитники в 2013-2016 годах занимались «политической деятельностью» и «распространяли мнения о принимаемых государственными органами решениях», за что были признаны «иностранными агентами».

Далее в документе перечисляются 20 штрафов «Мемориалу» и его главе Яну Рачинскому за 2019 и 2020 годы на почти 3,5 млн рублей. Все эти взыскания назначали Роскомнадзор и Тверская межрайонная прокуратура за, по их версии, умышленное отсутствие маркировки «иноагента» на сайте «Мемориала», в соцсетях или на Московской международной книжной ярмарке. Умышленный характер нарушений подтверждается заявлением Правления Общества с негативной оценкой закона об иностранных агентах, сочли авторы требований о штрафах.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение законом, <…> чем грубо нарушает права граждан, в том числе право на достоверную информацию о его деятельности», — заключает в своем иске Генпрокуратура .

Московская прокуратура в своем иске вменила «Мемориалу» систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах», а также усмотрела в материалах Правозащитного центра — списке политзаключенных и справках по отдельным делам — признаки оправдания экстремизма и терроризма .

Кремль в курсе ситуации

Ситуацию с «Мемориалом» 15 ноября прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что для Владимира Путина «очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства», при этом, по словам Пескова, у «Мемориала» «давно существуют проблемы в части соблюдения норм российского законодательства».

При этом, как подчеркнул Песков, пока рано оценивать ситуацию с «Мемориалом», так как пока подан лишь иск, а суд не принял окончательного решения. «Считаем преждевременным давать какие-то комментарии», — добавил он. Песков также сообщил, что Путину известно о решении Людмилы Петрушевской отказаться от звания лауреата Государственной премии после требования Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал"* .

Краткая история преследования "Мемориала"

«Мемориал» создала в 1987 году группа единомышленников, которая обсуждала возможные варианты увековечивания памяти жертв политических репрессий советской эпохи. Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора. Первым председателем совета «Мемориала» стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Сейчас «Мемориал» представляет собой содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции, на Украине, которые ведут исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

В октябре 2021 года группа людей в масках ворвалась в помещение «Мемориала»* в центре Москвы и попыталась сорвать закрытый показ фильма о Голодоморе «Гарет Джонс», снятого в 2019 году знаменитым польским кинорежиссером Агнешкой Холланд и номинированного на приз «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля.

В 2020 году Верховный суд Карелии приговорил главу карельского «Мемориала»* историка Юрия Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима .

В 2018 году в Чечне судили главу грозненского отделения Правозащитного центра «Мемориал»* Оюба Титиева по обвинению в хранении наркотиков. Титиев вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили силовики. 18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни приговорил его к четырём годам лишения свободы, в июне 2019 года он был условно-досрочно освобожден.

В том же году в здании Правозащитного центра «Мемориал»* в Назрани произошел пожар. Правозащитники считают, что их офис был подожжен, и связали произошедшее с задержанием Титиева. А в Дагестане была подожжена машина представительства ПЦ "Мемориал"*, сотрудники получили смс и звонок с требованием прекратить работу. Поджог машины был предупреждением, заявил правозащитникам неизвестный.

4 октября 2016 года Министерство юстиции РФ включило Международный «Мемориал» в реестр иностранных агентов.

В 2015 году Минюст обвинил Правозащитный центр «Мемориал» в подрыве конституционного строя. Акт был направлен в Генпрокуратуру, в поддержку центра тогда выступили около 100 общественных и культурных деятелей. .

В сентябре 2014 года Минюст подал иск о ликвидации «Мемориала» в связи с необходимостью внести изменения в устав НКО: российский «Мемориал»* объединил созданные в разное время региональные организации, но не имел общероссийского статуса . Верховный суд иск отклонил .

30 апреля 2013 по результатам проверки Генпрокуратурой было выдано предписание «Мемориалу» зарегистрироваться в качестве иностранного агента. 12 сентября 2014 в ходе рассмотрения апелляции было установлено соответствие деятельности Правозащитного центра «Мемориал» признакам деятельности иностранного агента, и апелляционная коллегия Московского городского суда отклонила жалобу центра и признала решение Замоскворецкого суда законным и обоснованным .

В 2006 году московская прокуратура вынесла «Международному Мемориалу» предупреждение в связи с публикацией статьи, в которой анализировалась идеология исламского движения «Хизб-ут-Тахрир»**. Правозащитники статью удалили .

Поддержка от Евросуда

В августе 2021 года ЕСПЧ признал нарушение Россией статьи Европейской конвенции о праве на жизнь в деле об убийстве главы грозненского отделения Правозащитного центра «Мемориал»* Натальи Эстемировой в 2009 году.

В 2017 году ЕСПЧ признал ответственность российских властей за похищение в 2007 году в Ингушетии главы правозащитного центра «Мемориал»* Олега Орлова.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

** Признано в России террористической организацией

Примечания