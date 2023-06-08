Олег Орлов отказался признать вину в дискредитации армии

08 июня 2023, 17:20

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Суд согласился привлечь главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в качестве общественного защитника Центра защиты прав человека Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации армии, но отклонил ходатайства защиты о возврате дела прокурору и о запросе в Конституционный суд. Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно, что в суд направлено уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных (часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России предусматривает до трех лет лишения свободы). Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова, отметив, что он обвинен по уголовному делу о дискредитации военных на фоне миротворческой работы "Мемориала"*. Петиция в поддержку правозащитника на 17.10 мск 8 июня набрала более 4,1 тысячи подписей. На заседание по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова о дискредитации армии пропустили всего несколько человек, активисты, пришедшие поддержать правозащитника, остались стоять у здания суда в Москве. К зданию Головинского суда Москвы стянуты наряды полиции и автозаки.

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

В начале заседания сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов заявил ходатайство о вхождении главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова в дело в качестве общественного защитника. Он отметил, что Муратов награжден Нобелевской премией мира, Международной премией свободы прессы, входил в состав общественного совета при МВД, следует из трансляции судебного заседания, которую вел на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Кроме того, я знаком с Муратовым в течении 30 лет и доверяю ему. Последнее имеет для меня определяющее значение при выборе защитника!" - заявил Олег Орлов.

Гособвинитель выступил против привлечения Муратова в качестве защитника, заявив, что право на защиту реализовано, так как у Орлова есть адвокат. Однако судья удовлетворила ходатайство и допустила Муратова в качестве общественного защитника.

Адвокат Катерина Тертухина подала ходатайство с просьбой приостановить производство, так как Олег Орлов направил жалобу на административную статью о "дискредитации" армии (20.3.3 КоАП) в Конституционный суд. Прокурор выступила против приостановления уголовного дела. Судья заявила, что жалоба Орлова еще не принята в производство КС и отклонила ходатайство.

Дмитрий Муратов попросил направить запрос о проверке соответствия уголовной статьи о дискредитации армии (статья 280.3 Уголовного Кодекса России) в Конституционный суд и приостановить производство по делу. По мнению Муратова, эта статья "не выдерживает критики уже на первом этапе оценки" и "фактически направлена на то, чтобы "подавить любую форму политического плюрализма и инакомыслия". "Такое регулирование и суровость наказания, безусловно, сокрушительным образом влияют на готовность граждан публично выражать своё мнение", - заявил Муратов. Суд отказался отправить запрос в Конституционный суд и приостановить дело, говорится в трансляции.

Адвокат подала ходатайство о возврате дела прокурору, так как в обвинительном заключении нет важной информации о существе обвинения. В частности, защита просила следствие разъяснить, какие именно сведения из статьи характеризуются как "преступные, фашистские, связанные с убийством мирных граждан, разрушением гражданской инфраструктуры". Но следователь не стал ничего разъяснять, таже не раскрыто понятие дискредитации и не указано, в чем заключалась общественная опасность действий Орлова — пикетов с плакатами и текста в интернете.

Все это нарушает процедуру уголовного судопроизводства, у подсудимого нет возможности защищаться из-за неясности обвинения, подчеркнула адвокат. "Если обвинение сформулировано неясно и размыто, суду неизбежно придется его самостоятельно уточнять при рассмотрении уголовного дела. Это означает, что суд возьмет на себя функцию обвинения в нарушение конституционных прав Орлова", - отметила Тертухина.

Она также отметила, что в обвинительном заключении указаны неверные данные о личности Орлова. Следователь по ошибке указал, что Орлов состоит под наблюдением врача-нарколога и врача-психиатра, но это не так.

Гособвинение назвало ходатайство надуманным, судья отказалась удовлетворить ходатайство, отметив, что неточные данные не повлияют на приговор.

После этого суд перешел к судебному следствию, прокурор зачитал обвинительное заключение. Судья спросил Орлова, понятно ли ему обвинение. Орлов ответил, что не признает вину и ему непонятно обвинение. Орлов объяснил, что не понимает, как может привлекать к ответственности за мнение, свобода выражения которого гарантируется Конституцией России.

Прокурор предложила отложить заседание и вызвать на допрос специалиста, который проводил экспертизу статьи Орлова.

Адвокат отметила, что Орлов — общественный защитник ингушской активистки Зарифы Саутиевой, 15 и 16 июня будут проходить прения. Она попросила отпустить Орлова на заседания. Судья пояснила, что подписка о невыезде — это не домашний арест, поэтому она не ограничивает его в перемещениях.

Следующее заседание по делу назначено на 3 июля, следует из текстовой трансляции заседания.

"Кавказский узел" писал, что 26 мая Орлов сообщил, что следователь несколько раз давал разрешение на посещение заседаний по делу ингушских активистов, однако когда дело поступило в суд, разрешения получить не удалось. "То, что я лишен возможности приезжать на суды сейчас, мешает защите Зарифы Саутиевой", - сказал 1 июня корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* были задержаны 21 марта после обысков по делу о реабилитации нацизма. Европейский союз 24 марта выразил солидарность с историческим, образовательным, благотворительным и правозащитным обществом "Мемориал"* и призвал российские власти прекратить необоснованное преследование и соблюдать Конституцию России.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

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