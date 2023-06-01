Адвокат сообщил об ухудшении состояния Зарифы Саутиевой

01 июня 2023, 18:55

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Длительный арест сказался на здоровье и психологическом состоянии ингушской активистки Зарифы Саутиевой, она подавлена и стала часто болеть, сообщил адвокат Билан Дзугаев. Общественные защитники ингушских активистов назвали своей главной целью максимальное информирование о ходе судебного процесса.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае с 13 января идет рассмотрение апелляционных жалоб на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая в суде адвокаты и призвали вынести оправдательный приговор. На заседании 25 мая адвокаты ингушских активистов подали ходатайства с просьбой приобщить к делу аудио- и видеозаписи столкновений с силовиками на митинге в Магасе, однако сегодня суд отклонил это ходатайство, что защита сочла нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Адвокат Ахмеда Барахоева Башир Точиев потребовал изъять из его дела протокол обыска, так как в электронный документ на компьютере Барахоева, на который ссылается следствие, вносились изменения уже после ареста его подзащитного. Заседания проходят формально, судья придирается к осужденным и адвокатам, заметили слушатели судебного процесса.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Состояние Зарифы Саутиевой в последнее время вызывает беспокойство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Саутиевой Билан Дзугаев. "Она немного подавлена, хотя по виду ее не скажешь. Четыре года в замкнутом помещении, в четырех стенах - для мужчины это тяжело, а для женщины тем более. Даже абсолютно здоровый человек бывает полностью угнетен морально в такой ситуации. Я опасаюсь за ее здоровье. В последнее время она часто болеет - пусть это просто простуда, грипп, но я ее знаю давно, для нее такое не было свойственно. Будем надеяться, что оставшееся время она сможет как-то вытерпеть", - сказал он.

Илез Барахоев, сын старейшины Ахмеда Барахоева, выступающий на суде в качестве общественного защитника отца, рассказал, что его отец "чувствует себя неплохо, состояние нормальное". "Он скучает по ребятам (остальным подсудимым), по людям (приходящим на заседания), а по самому процессу - нет. У него нет особого желания участвовать в этой клоунаде. Хотя, безусловно, по его мнению, его удаление с процесса нарушает его права", - рассказал Илез Барахоев.

"Кавказский узел" также сообщал, что на заседании 7 апреля судья счел оскорбительным высказывание Ахмеда Барахоева и удалил его с процесса до конца прений по делу ингушских активистов.

Суд отклонил два ходатайства защиты

Суд отклонил сегодня ходатайство об изъятии из дела документа, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ахмеда Барахоева Башир Точиев. "Когда 3 апреля 2019 года задержали Ахмеда Барахоева, у него изъяли моноблок. На этом моноблоке позднее был осмотрен некий документ, в который были внесены изменения до его открытия. Мы полагаем, что документ был сфальсифицирован, потому что 12 апреля Барахоев был задержан и не мог внести изменения в документ, в котором указано, что 26 марта 2019 года участники протестов в Магасе планировали некие действия вроде перекрытия трассы. Но, подчеркну, в этот документ вносились изменения уже после того, как моноблок был изъят. В связи с этим мы просили исключить его из перечня доказательств и направить в следственные органы материал для проведения проверки", - рассказал он.

Адвокат Джабраил Куриев заявил ходатайство о возвращении дела в прокуратуру на основании того, что в материалах дела были указаны несуществующие анкетные данные Малсага Ужахова. Суд опять объявил перерыв, после чего вернулся и отклонил ходатайство. Следующее заседание назначено на 12.00 2 июня. За первую половину дня адвокаты должны собрать характеризующие материалы на своих подзащитных, и, если у них это получится сделать за это время, то тогда на заседании эти данные будут приобщаться к материалам дела. Если же нет, то завтра сразу начнутся прения сторон, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" после заседания адвокат Басир Оздоев.

Родные подсудимых - Ужахова, Саутиевой - вышли с заседания подавленные. "Судья не хочет слышать подсудимых. Они просили рассмотреть доказательства в суде, чтобы судья мог убедиться, что их вины нет. Малсаг <Ужахов> сказал, что судья первой инстанции часть доказательств не исследовал, часть - истолковал неверно. Требовал исследовать эти доказательства. И Багаудин Хаутиев то же самое говорил, остальные их поддерживали. Но судья отказал", - сказал двоюродный брат Зарифы Ибрагим Саутиев.

По его словам, отказ суда вызвал возмущение подсудимых. "А о чем тогда говорить можно, если вы не хотите даже разобраться? Чего вы боитесь?" - процитировал Саутиев слова подсудимых. "По моему мнению, это нарушение, всё это выглядит очень странно", - подчеркнул он.

По словам присутствовавшего на заседании Руслана Оздоева, Барах Чемурзиев попытался указать суду на нестыковки в доказательствах. В частности на то, что по версии следствия ингушские активисты организовали экстремистское сообщество в мае 2018 года, однако в в материалах дела детализация разговоров приведена только с февраля 2019 года, сообщил Оздоев.

Общественные защитники ингушских активистов рассказали о своих задачах

На заседании сегодня присутствовал правозащитник из Кабардино-Балкарии, общественный защитник Валерий Хатажуков. "Я стараюсь по мере сил и возможности приезжать на процесс, участвовать. Наша задача - обратить внимание общественности на ингушский процесс. Мы считаем, что это дело сфальсифицировано, политически мотивировано, и я глубоко убежден, что ингушский процесс - это сигнал для всех нас, жителей Северного Кавказа - вот, что будет с вами, если вы перейдете некую черту, и не важно, что вы будете соблюдать российские законы", - сказал Хатажуков.

Правозащитник уточнил, что для большего освещения ингушского дела, помимо непосредственного участия в процессе, на канале Правозащитного центра КБР в YouTube выходят ролики с адвокатами, участвующими в деле."Также мы регулярно проводили мероприятия, круглые столы, с участием тех же адвокатов по делу, обсуждали нюансы этого дела. Я думаю, в этом заключается, прежде всего, задача всех общественных защитников (по делу)", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный защитник Зарифы Саутиевой сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов отметил, что его цель - обратить внимание суда на общественное значение этого процесса. "Даже если я не приезжаю сейчас на судебные заседания, Центр по защите прав человека продолжает описывать процесс, привлекает к нему внимание. Всю информацию об этом деле мы включаем в доклады, посвященные преследованиям по политическим мотивам в России. Хотя, безусловно, то, что я лишен возможности приезжать на суды сейчас, мешает защите Зарифы Саутиевой", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

21 марта стало известно, что в отношении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, который вошел в число задержанных, возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Поводом для него стала публикация Орловым в соцсети статьи, написанной для французского издания, в которой экспертиза нашла признаки дискредитации российской армии. По этому делу следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. 26 мая Орлов сообщил, что раньше следователь несколько раз давал разрешение на посещение заседаний по делу ингушских активистов, однако когда дело поступило в суд, разрешения получить не удалось.

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