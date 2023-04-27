Защита лидеров ингушского протеста потребовала отвода судей

27 апреля 2023, 12:51

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Ставропольский краевой суд начал сегодня рассмотрение апелляции по делу семи лидеров ингушского протеста, несмотря на отсутствие по уважительной причине нескольких адвокатов. Защита активистов потребовала отвода судей из-за общения с ними прокуроров вне судебного процесса.

Как сообщал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет апелляционный процесс по делу семи лидеров протеста в Ингушетии. 3 февраля суд в Пятигорске представил участникам дела две недели на ознакомление с 12 из 80 томов материалов дела и согласился на личное присутствие подсудимых на заседаниях по рассмотрению апелляции.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Сегодня в Ставропольском краевом суде проходит заседание по делу семи лидеров ингушского протеста, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Адвокат Башир Точиев, который защищает Ахмеда Барахоева, потребовал отвода суда. По его словам, он запросил письменно 10 апреля в краевом суде записи с камер видеонаблюдения, но ответа за запрос не получил. "Возникли обоснованные подозрения, что прокуроры общаются с судьями вне процесса", – привел корреспондент "Кавказского узла" пояснения Точиева о том, почему он потребовал отвода суда.

Судья спросил подсудимых, согласны ли они с заявлением Точиева, на что они ответили, что согласны.

Адвокат Магомед Беков обратил внимание, что заявление о выдаче видеозаписей было подано в Ставропольский краевой суд ещё 10 апреля. "За это время можно было подтвердить или опровергнуть, но этого не произошло. Так что подозрения считаю обоснованными", – сказал он.

Адвокат Масага Ужахова Джабраил Куриев заявил, что несколько раз становился свидетелем, как прокуроры спускались со второго этажа, где нет иных кабинетов, кроме кабинетов судей. "Мы не знаем, как и какое общение происходило. Поэтому то, что видео не предоставили, лишь усиливает наши подозрения, что суд ведёт неофициальное общение с гособвинителями. Я считаю, что вы действуете несамостоятельно и есть все основания для отвода. Поддерживаю", – подчеркнул он.

Общественный защитник Асхаб Ужахов также поддержал отвод судей. "Озвученные подозрения подтверждаются всем ходом процесса, решениями по ходатайствам защиты, тем, что подсудимым были назначены сторонние адвокаты от государства, без их запроса на это. Поддерживаю", – сказал он.

Все остальные адвокаты тоже поддержали отвод судей. Суд удалился в совещательную комнату, передал корреспондент "Кавказского узла".

На суде по уважительным причинам отсутствуют адвокаты по соглашению Магомед Абубакаров, Калой Ахильгов, Андрей Сабинин, Фатима Урусова и Андрей Плотников. Однако суд начал заседание, несмотря на их отсутствие, сообщил сегодня на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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