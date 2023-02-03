Судьи отказались взять отвод по делу о митинге в Магасе

03 февраля 2023, 16:27

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Суд в Пятигорске представил лидерам ингушской оппозиции две недели на ознакомление с 12 из 80 томов материалов дела и согласился на личное присутствие подсудимых на заседаниях по рассмотрению апелляции. Защита потребовала отвода судей, однако это ходатайство было отклонено.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд на Ставрополье начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу лидеров ингушской оппозиции. Подсудимые подавали ходатайство о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО. В зал также не пустили журналистов, сославшись на отсутствие мест, хотя в зале есть свободные места, отметил Центр защиты прав человека "Мемориал". Из-за отсутствия Магомеда Беркова, защищающего Мусу Мальсагова, судья отложил процесс до выздоровления адвоката. Сегодня суд в Пятигорске закрыл от прессы заседание по апелляционной жалобе осужденных по делу о митинге в Магасе. Силовики перекрыли дорогу у здания суда, объяснив это охраной порядка.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Подсудимые просили время для ознакомления с материалами уголовного дела, так как они не успели сделать этого ранее. Представитель гособвинения высказался против, по его мнению, таким образом они пытаются затянуть процесс. Каждый из подсудимых рассказал, в каких тяжёлых условиях им приходилось изучать материалы дела и что по этой причине им не хватило времени. В результате суд решил предоставить две недели для изучения 12 из 80 томов дела. Защита уверена, что тем самым суд ограничил право на защиту, так как подсудимые не имеют доступа к части материалов. сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Судья удовлетворил ходатайство защиты о личном участии подсудимых в суде, а не по видеосвязи, но отклонил ходатайство с просьбой о личном присутствии 67 потерпевших в суде, 50 из которых засекречены, говорится в сообщении.

Адвокат Магомед Абубакаров заявил, что судьи не могут участвовать в деле, если можно предположить их заинтересованность в его исходе. "Весь этот приговор построен на ничего под собой не имеющем обвинительном заключении, но полагаю, что настоящий состав суда не обладает необходимой независимостью для принятия законного решения по нашим жалобам. Более того, сам причастен к незаконному содержанию наших подзащитных под стражей, учитывая участие председательствующего в апелляционных рассмотрениях жалоб по мере пресечения по настоящему делу", — говорит Магомед Абубакаров в заявлении. Однако суд счел отвод немотивированным и безосновательным, указано в сообщении.

Напомним, 26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был разрешен до вечера, но протестующие остались на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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