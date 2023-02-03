Заседание по "ингушскому делу" началось под присмотром силовиков

03 февраля 2023, 12:41

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Суд в Пятигорске закрыл от прессы заседание по апелляционной жалобе осужденных по делу о митинге в Магасе. Силовики перекрыли дорогу у здания суда, объяснив это охраной порядка.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд на Ставрополье начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу лидеров ингушской оппозиции. Подсудимые подавали ходатайство о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО. В зал также не пустили журналистов, сославшись на отсутствие мест, хотя в зале есть свободные места, отметил Центр защиты прав человека "Мемориал". Из-за отсутствия Магомеда Беркова, защищающего Мусу Мальсагова, судья отложил процесс до выздоровления адвоката.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Сегодня на заседание Ставропольского краевого суда в Пятигорске пустили слушателей – 6-7 родственников подсудимых и правозащитницу из Москвы Светлану Астраханцеву. Журналистов в зал не пустили. После начала заседания адвокаты ходатайствовали о допуске на заседание корреспондента "Газеты региональных правозащитных организаций" Дарью Корнилову, но суд не удовлетворил ходатайство, передал корреспондент "Кавказского узла".

Самих подсудимых в суд опять не привезли, хотя СИЗО, где их содержат, находится неподалеку от суда, расположенного на улице Лермонтова, 9Б. Адвокатов в зал пустили, включая общественных защитников, правозащитников Руслана Муцольгова и Валерия Хатажукова.

Около здания суда стояли ещё 8-10 жителей Ингушетии, которые приехали поддержать подсудимых. Дорога около суда перекрыта несколькими машинами ДПС и Росгвардии. В одной из машин сидели четверо полицейских. "Для охраны общественного порядка", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из них.

По словам судебного пристава, обычно дорогу не перекрывают, и исключение было сделано для процесса по "ингушскому делу", передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был разрешен до вечера, но протестующие остались на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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