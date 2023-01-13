Заседание по "ингушскому делу" отложено из-за отсутствия одного из адвокатов

13 января 2023, 13:13

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Отсутствие адвоката, представляющего интересы Мусы Мальсагова, на заседании по "ингушскому делу" нарушает право подсудимого на защиту, указали участники процесса. Судья отклонил предложение прокурора назначить Мальсагову адвоката и отложил процесс до выздоровления защитника.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд на Ставрополье начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу лидеров ингушской оппозиции. Подсудимые подавали ходатайство о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из пятигорского СИЗО. В зал также не пустили журналистов, сославшись на отсутствие мест, хотя в зале есть свободные места, отметил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев заявил о невозможности проведения заседания в связи с отсутствием по уважительной причине Магомеда Беркова, защищающего Мусу Мальсагова. Иначе, по его словам, будут нарушены права Мальсагова, поскольку на стадии апелляционной инстанции именно Беков его ведущий адвокат. Прокурор высказал возражение, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале "Полный ПЦ 2.0", где ведется текстовая трансляция из зала суда.

"Судья указывает, что в деле имеется ордер адвоката Ахильгова о защите ряда осуждённых, включая и Мальсагова. Таким образом, Ахильгов может защищать и подзащитного адвоката Беркова. Ахильгов заявляет, что ордер выписали только на подачу апелляционной жалобы. Но у него нет полномочий защищать в суде Мальсагова", - говорится в публикации.

Адвокат Ахильгов представил суду ордер на защиту Чемурзиева и Барахоева, подтвердив, что не уполномочен защищать Мальсагова. Прокурор заявил, что в таком случае невозможно продолжать процесс, поскольку будут нарушены права Мальсагова, и предложил определить для него адвоката по назначению.

"Судья выносит постановление об отложении судебного заседания до выздоровления адвоката Бекова. Прокурору он указывает, что бюллетень Бекова будет проверен. Следующее заседание назначено на 3 февраля в 10:30 [мск]", - говорится в трансляции.

Отказ подсудимым в праве лично присутствовать на заседании критически оценил сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов, который находился в суде в качестве защитника Зарифы Саутиевой. "Понятно, что это ограничивает возможное общение подсудимых с адвокатами, о чем сегодня защитник Калой Ахильгов и высказался. Это, конечно, безобразие. Подсудимые находятся в двух шагах от суда, и проблемы привода их на заседание нет, суд мог без проблем обеспечить это. Но основная борьба еще впереди", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" Олегу Краснову.

Напомним, 26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был разрешен до вечера, но протестующие остались на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита лидеров протеста настаивает, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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