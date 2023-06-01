Судья отказал в исследовании видеозаписей по делу ингушских активистов

01 июня 2023, 17:15

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Апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство защиты ингушских активистов об исследовании видеозаписей с митинга в Магасе, которые подтверждают невиновность подсудимых, сообщили адвокаты. Заседания проходят формально, судья придирается к осужденным и адвокатам, заметили слушатели судебного процесса.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае с 13 января идет рассмотрение апелляционных жалоб на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая в суде адвокаты и призвали вынести оправдательный приговор. На заседании 25 мая адвокаты ингушских активистов подали ходатайства с просьбой приобщить к делу аудио- и видеозаписи столкновений с силовиками на митинге в Магасе. На заседании 26 мая суд не дал ответа защитникам, будут ли рассмотрены доказательства, которые исследовались в суде первой инстанции. На сегодняшнем заседании адвокат Ахмеда Барахоева Башир Точиев потребовал изъять из его дела протокол обыск, так как в электронный документ на компьютере Барахоева, на который ссылается следствие, вносились изменения уже после ареста его подзащитного.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Сегодня на заседании Ставропольского краевого суда в Пятигорске суд отклонил ходатайство защиты о повторном исследовании доказательств по ингушскому делу, которое адвокаты заявляли на прошлой неделе. "Судья, отклоняя ходатайство, сказал, что защита его не обосновала. Хотя мы его обосновали, указали, что обвинение ссылается на якобы фактические обстоятельства дела, которые подтверждаются видеозаписями. Но видеозаписи подтверждают ровно обратное - то, что вины наших подзащитных в случившемся нет и не было никакой организации насилия над представителями власти", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Башир Точиев.

Видеодоказательства, о которых говорит защита, рассматривались в суде первой инстанции, отметил он. "А суд второй инстанции фактически не владеет информацией по событиям, происходившим в указанный период времени. И каким образом суд будет ссылаться на них и говорить, если будет обвинительный приговор, что эти записи подтверждают те или иные действия, непонятно. То есть он, получается, будет полностью доверять суду первой инстанции, который необоснованно пришел к выводу, что эти доказательства подтверждают вину наших подзащитных", - сказал Точиев.

Отказ в удовлетворении ходатайства об исследовании видеоматериалов - это нарушение права Зарифы Саутиевой на честное и справедливое судебное разбирательство, заявил корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Билан Дзугаев. "Суд первой инстанции вынес приговор, не основываясь на этих материалах, и мы хотели, чтоб суд второй инстанции увидел сам, воочию, эти видеозаписи. И если бы они действительно объективно исследовали их, они бы увидели, что вины Саутиевой нет. Но в нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК), который не позволяет суду отказать в удовлетворении этого ходатайства, суд почему-то отказал", - сказал он.

Дзугаев подчеркнул, что если защита не согласится с решением апелляционной инстанции, она будет обжаловать эти нарушения. "УПК не предусматривает такой отказ суда - в исследовании доказательств, которые были исследованы в суде первой инстанции. В этом-то и суть апелляции, чтобы заново всё это исследовать. А так теряется весь смысл рассмотрения в апелляционной инстанции. В чем смысл тогда? Чтобы мы просто сказали, что мы не согласны, а они просто вынесли решение, не попытавшись разобраться?" - отметил он.

Решение суда об отказе в исследовании доказательств вызвало отрицательную реакцию у подсудимых, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ингушетии Руслан Оздоев, который присутствовал на заседании в качестве слушателя. "Очень эмоционально высказались Багаудин Хаутиев и Малсаг Ужахов. Хаутиев сказал, что это всё просто спектакль. Малсаг тоже возмущался", - отметил он.

Cудья Духин подходит ко всему крайне формально, высказал свое наблюдение еще один из слушателей на заседании, Борис Кодзоев. "Я сегодня первый раз приехал, и он (судья Духин) производит впечатление просто буквоеда. Постоянно делает всем замечания - адвокатам, подсудимым. Малсаг Ужазов, когда попросил слово, три раза представлялся. Якобы он как-то не так представляется, и по указанию судьи ему, старику, пришлось сделать это трижды, прежде чем он смог высказаться", - возмутился Кодзоев.

По словам Кодзоева, поведение судьи Духина и атмосфера в суде разительно отличается от того, как было в суде первой инстанции, когда судья Куцуров "гораздо демократичнее подходил ко всему, не обращал внимание на некоторые шутки, реплики". "Там была живая атмосфера на суде, а тут всё максимально формализовано, если говорить именно об атмосфере", - отметил Кодзоев.

При этом прокурор Золотовский на этом судебном процессе постоянно молчит, добавил Оздоев, который также бывал и на заседаниях в суде первой инстанции. "Ему нет необходимости ничего говорить - его функции прекрасно выполняет судья. Ему даже нет нужды протестовать против чего-либо, потому что судья сам это делает", - сказал Оздоев.

При этом он отметил, что надежда на справедливое решение суда все же остается. "Надежда умирает последней. Хотя после предыдущего суда, конечно, верить в лучшее сложно", - добавил Оздоев.

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