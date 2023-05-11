Суд отказался дать время адвокату Хаутиева для знакомства с материалами дела

11 мая 2023, 15:31

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Адвокат Багаудина Хаутиева Басир Оздоев, который вошел в процесс по делу ингушских активистов месяц назад, попросил суд предоставить ему время для знакомства с 200 томами материалов дела. Однако суд отклонил ходатайство без рассмотрения.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет апелляционный процесс по делу семи лидеров протеста в Ингушетии. 3 февраля суд в Пятигорске предоставил участникам дела две недели на ознакомление с 12 из 80 томов материалов дела и согласился на личное присутствие подсудимых на заседаниях по рассмотрению апелляции. На сегодняшнем заседании суда Багаудин Хаутиев заявил, что обвинение не предоставило ни одного доказательства по делу активистов, обвиняемых в организации экстремистского сообщества и причастности к акциям протеста в Магасе.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Адвокат Хаутиева Басир Оздоев заявил после выступления своего подзащитного ходатайство с просьбой предоставить время для ознакомления с материалами дела. Он рассказал, что вступил в дело месяц назад, 7 апреля, и не успел ознакомиться с материалами, но суд отказал ему, отклонив ходатайство без рассмотрения.

Адвокат Хаутиева по назначению Алена Бурым заявила, что с доводами жалобы согласна, поддерживает своего подзащитного.

После этого в заседании был объявлен перерыв на час.

"Я заявлял ходатайство о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела, потому что там 200 томов, а я вступил в дело 7 апреля и успел ознакомиться только с 15 томами. Время для ознакомления мне должно быть предоставлено по закону", - сказал Басир Оздоев корреспонденту "Кавказского узла". Он пояснил, что по мнению суда, у Хаутиева есть адвокат Бурым и есть, кому осуществлять полноценную защиту Хаутиева. "Потому что она якобы ознакомилась", - отметил Оздоев.

"Со всеми материалами дела я ещё не ознакомился и выражать позицию по делу не могу, я об этом судье сказал, когда просил предоставить время. Судья отказал в ходатайстве и сказал - "Ознакамливайтесь по ходу дела". Я так и делаю, ознакамливаюсь, но у меня очень плотный график, в неделю от 4 до 6 следственных действий, плюс ещё судебные заседания. Вот, 15 томов успел прочитать. Я стараюсь ознакомиться до прений, но если и к прениям не успею, то это будет грубое нарушение со стороны суда, потому что адвокату не дали времени ознакомиться", - отметил Оздоев.

Общественный защитник Хаутиева, его представитель в суде Руслан Муцольгов сказал, что поддерживает апелляционную жалобу и своего подзащитного, и адвоката Аральбека Думанишева, который представлял интересы Хаутиева в первом суде и на этапе подачи жалоб (подсудимые и их защитники подают отдельные апелляционные жалобы).

"Считаю приговор в отношении всех осуждённых по этому делу абсолютно надуманным, не соответствующим букве закона и принципам права и справедливости. В этом деле доказательствами вины объявлено то, что ими не является, а доказательства, которые свидетельствуют в пользу Хаутиева и других подсудимых, суд просто проигнорировал", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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