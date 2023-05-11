Багаудин Хаутиев потребовал отменить приговор

11 мая 2023, 12:42

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Обвинение не предоставило ни одного доказательства по делу активистов, обвиняемых в организации экстремистского сообщества и причастности к акция протеста в Магасе, заявил в суде Багаудин Хаутиев.

Как сообщал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет апелляционный процесс по делу семи лидеров протеста в Ингушетии. 3 февраля суд в Пятигорске предоставил участникам дела две недели на ознакомление с 12 из 80 томов материалов дела и согласился на личное присутствие подсудимых на заседаниях по рассмотрению апелляции. На заседании суда 27 апреля защита лидеров ингушского протеста потребовала отвода судей.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Сегодня во время судебного заседания Ставропольского краевого суда в Пятигорске первым выступил Багаудин Хаутиев. Он отметил, что в прениях выступать не будет, и начал выступать по апелляционной жалобе, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Нас обвиняют в двух тяжких преступлениях, при этом следствие ни одного доказательства этого не представило, а судья первой инстанции также сделал выводы на основании чистых домыслов", – сказал Хаутиев.

Он отметил, что первые 9 месяцев находился под стражей по обвинению в применении насилия, а затем его обвинили в организации применения насилия. "При этом первых 9 месяцев словно бы не было, потому что доказать это не удалось", – отметил Хаутиев.

Также он рассказал, как его неоднократно уговаривали признать вину, чтобы сократить срок. "Я отказался потому что я не собираюсь себя оговаривать. Но это демонстрирует, какое отношение к справедливости имеет это дело", – отметил активист.

Решение суда должно быть признано незаконным необоснованным и подлежащим отмене, заявил Багаудин Хаутиев.

Он еще раз подчеркнул, что следствие не имеет доказательств. "Вот нас обвиняют в создании экстремистского сообщества, я якобы участник, склонял молодежь к несанкционированным митингам. И судья потом это подтвердил. Хотя бы одно доказательство представьте! Сообщение из мессенджера, где я бы призывал, склонял – что угодно. Одно! Любое, мало-мальское хотя бы доказательство! И я признаю, что я был дурак, не прав – и так далее. Но, ни одного доказательства нет" – отметил Хаутиев.

Он обратил внимание, что следствие заявило, что он является членом экстремистского сообщества и определило "круг его обязанностей". При этом также не было доказано, что члены этого сообщества связывались по телефону. "Ни одного звонка даже не было доказано между якобы участниками сообщества", – сказал Хаутиев.

Он пояснил, что в детализации звонков с его телефона нет ни одного звонка другим подсудимым за неделю до митинга.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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