Адвокат Барахоева потребовал изъять из его дела протокол обыска

01 июня 2023, 13:51

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Сегодня в Ставропольском краевом суде прошло заседание по делу семи лидеров протеста в Магасе. Адвокат Ахмеда Барахоева Башир Точиев ходатайствовал об изъятии из его дела протокола обыска. Он указал, что в электронный документ на компьютере Барахоева, на который ссылается следствие, вносились изменения уже после ареста его подзащитного.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ставропольском крае с 13 января идет рассмотрение апелляционных жалоб на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая в суде адвокаты и призвали вынести оправдательный приговор. На заседании 25 мая адвокаты ингушских активистов подали ходатайства с просьбой приобщить к делу аудио- и видеозаписи столкновений с силовиками на митинге в Магасе. На заседании 26 мая суд не дал ответа защитникам, будут ли рассмотрены доказательства, которые исследовались в суде первой инстанции.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Сегодня в Ставропольском краевом суде прошло заседание по делу семи лидеров протеста в Магасе. Суд удовлетворил ходатайство защиты на исследование письменных материалов. Однако в исследовании видео- и аудиоматериалов полностью отказал. Также отказано в допросе свидетеля Дауда Хучиева, о вызове в суд которого просил Багаудин Хаутиев, передал на своем сайте Центр защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал".

Адвокат Башир Точиев ходатайствовал об удалении из материалов дела протокола обыска у Ахмеда Барахоева. В протоколе указано, что во время обыска был изъят компьютер, в котором будто бы был документ под названием "проект 26" – план дестабилизации ситуации в Ингушетии. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный находился под стражей с 3 апреля 2019 года, и что в этот документ были внесены изменения 12 апреля 2019 года – уже после его ареста.

Суд удалился в совещательную комнату. Однако спустя время судья вышел из совещательной комнаты и спросил мнение прокурора по ходатайству адвоката Точиева. Прокурор высказался против. Адвокат Точиев возразил против действий судьи из-за того, что он дал слово прокурору после совещательной, сказано в сообщении.

Судебный пристав отказался пустить в суд корреспондента "Кавказского узла", при этом он отказался пояснить причину, попросив "обращаться в установленной форме в Ставропольский краевой суд". Пресс-служба краевого суда оказалась недоступна.

Между тем в зал судебных заседаний зашли семеро слушателей – родственники подсудимых, а также жители Ингушетии. Адам Гадаборшев рассказал, что был удален с заседания около месяца назад за комментарий из зала, но каждый раз приезжает на суд. Сегодня он тоже прибыл на место.

"У меня один глаз не видит, нога болит, я после операции, но я приходил, и буду приходить, потому что эти люди невиновны, и все это знают. Их в народе называют "великолепная семёрка", – сказал Гадаборшев корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что приходит и находится у суда не для того, чтобы что-либо донести до судей. "Это не суд, а судилище... Я приветствую их (подсудимых). Когда их привозят, они видят меня, я говорю им "Аллах велик", и они отвечают мне тем же", – сказал он.

Служебный вход в суд, через который подсудимых заводят из автозака, расположен сбоку, и его видно с улицы, он расположен близко к ограде суда, так что подсудимых можно хорошо видеть и слышать, когда их выводят из автозака, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я духовное лицо. Мне тысячи и тысячи человек, из каждого села, пожелания им передают. И я им (подсудимым) это говорю", – отметил Гадаборшев.

Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован по решению суда. В июне 2022 года правозащитникам была создана новая общественная организация "Центр защиты прав человека "Мемориал".

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