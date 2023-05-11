Ингушские активисты заявили в суде об отсутствии доказательств их вины

11 мая 2023, 19:49

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Суд первой инстанции, вынося жесткий приговор, не привел ни одного доказательства причастности подсудимых к экстремистскому сообществу, заявил Исмаил Нальгиев. Зарифа Саутиева подчеркнула, что не выступала публично и обвинения в призывах к чему-либо голословны. Она отметила, что акция в Магасе была мирной, пока в нее не вмешались росгвардейцы.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет апелляционный процесс по делу семи лидеров протеста в Ингушетии. 3 февраля суд в Пятигорске предоставил участникам дела две недели на ознакомление с 12 из 80 томов материалов дела и согласился на личное присутствие подсудимых на заседаниях по рассмотрению апелляции. На сегодняшнем заседании суда Багаудин Хаутиев заявил, что обвинение не предоставило ни одного доказательства по делу активистов, обвиняемых в организации экстремистского сообщества и причастности к акциям протеста в Магасе.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Сегодня на заседании выступили по своим апелляционным жалобам Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев и Зарифа Саутиева. Вслед за ними высказывались их адвокаты. Последним выступил Башир Точиев, адвокат Ахмеда Барахоева. Барахоев ранее был удален судом с заседаний до последнего слова из-за эмоциональных восклицаний, поэтому его адвокат выступал сам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Исмаил Нальгиев, выступая в суде, заявил, что в приговоре говорится о его участии в незаконных митингах. Он попросил суд указать эти митинги, отметив, что участвовал в обеспечении безопасности на согласованном митинге. Он добавил, что остался на митинге после его окончания и уже заплатил за это штраф, назначенный Магасским судом. Никакого физического или психологического насилия он не оказывал, сообщил сегодня Telegram-канал "ЗПЧ", который вел текстовую трансляцию заседания.

Он отметил, что в приговоре его путают с Исропилом Нальгиевым, так как их инициалы совпадают. В частности, в приговоре приводится телефонный разговор Исропила Нальгиева.

Исропил Нальгиев был задержан 4 февраля 2020 года по делу о нападении на силовика. Он отверг версию обвинения о политических мотивах нападения на росгвардейца на митинге в марте 2019 года, но признал, что бросил в силовика стулом. 21 сентября суд на Ставрополье признал его виновным в нападении на силовика, и приговорил к 11 месяцам лишения свободы. Однако Нальгиев был освобожден в зале суда, так как ему был зачтен срок ареста.

"Я полностью прочитал обвинение, и у меня возникают вопросы. Когда, как и при каких обстоятельствах я вступил в экстремистское сообщество", - спросил Исмаил Нальгиев. Также он поинтересовался названием сообщества и его адресом. Исмаил попросил приговор отменить за отсутствием состава преступления.

Адвокат Магомед Беков, который вступил в процесс наряду с защитником Нальгиева Андреем Сабининым, поддержал доводы Исмаила Нальгиева и зачитал апелляционную жалобу Сабинина. В ней в частности, говорится, что ни в одном конверте с данными секретных свидетелей, вскрываемых судьей первой инстанции, не было заявления с просьбой засекретить их данные. Сабинин также напомнил о презумпции невиновности и о том, что все сомнения должны были быть истолкованы в пользу подсудимых."«Прошу приговор Кисловодского городского суда отменить, вынести оправдательный приговор»" - зачитывает адвокат Беков жалобу адвоката Сабинина. Он присоединился к этому заявлению. Адвокат по назначению также поддержал доводы жалобы.

Зарифа Саутиева также поинтересовалась, когда, где и при каких обстоятельствах она вступила в экстремистское сообщество. "Граждане имеют право выражать свое мнение мирным путем. Эта акция была мирной, пока не вмешались росгвардейцы", - отметила Зарифа. Она отметила, что нет никаких доказательства, что она "вводила в заблуждение относительно акций", "координировала действия массовых незаконных мероприятий" и оказывала психологическое влияние, манипулируя мужским достоинством. "У меня только один вопрос: где, где мои речи?" - спросила она.

Зарифа Саутиева указала, что нет ни одной записи, потому что она не выступала публично. Однако ей вменяют, это ее же видеозаписи, которые она делала, чтобы люди видели, что происходит. По ее словам, до ее ареста у нее не было никакого "авторитета" в сети, на который ссылаются в приговоре. "Своим авторитетом я целиком обязана следователям", - подчеркнула Саутиеване признала вину и попросила вынести оправдательный приговор.

"Она своим присутствием, в силу своего авторитета, обязывала обеспечивать ее безопасность как представительницы слабого пола" - процитировала Саутиева приговор. "Каким образом я могла их обязывать? Я ночью не была на площади и приехала только утром после первой стычки. Кого я обязывала там присутствовать до того, как туда приехать? И как можно обязывать "своим присутствием"? Или в силу того, что я женщина? Почему другим женщинам тогда не вменили, что они своим присутствием обязывали оставаться других граждан на площади? Мне вменяют, что я вела интернет трансляцию. Но разве это преступление? Вину не признаю. Считаю приговор не обоснованным. Прошу отменить и оправдать" - приводится ее слова на сайте Центра защиты прав человека "Мемориал", которые вел трансляцию заседания.

Адвокат Билан Дзугаев, сославшись на показания свидетелей, указал на необоснованность выводов суда о том, что "Саутиева присутствовала на площади в ночь на 27 марта и вступила в сговор в 4 утра". Он отметил, что Саутиева вела трансляции с места событий и первая из них опубликовано в 6.20 утра. Никто из свидетелей не показал, что своим присутствием Саутиева мотивировала их оставаться на площади.

Адвокат отметил, что нет никакой связи между теми, кто реально участвовал в столкновениях, и Зарифой, а суд отверг показания свидетелей в пользу обвиняемых. Кроме этого он поинтересовался, почему высшее образование Бараха Чемурзиева суд счел смягчающим обстоятельством, а высшее образование Саутиевой - нет. "Я не понимаю логики суда, логики назначения наказания", - отметил Билан попросив оправдать Саутиеву и признать ее право на реабилитацию. Адвокат по назначению поддержал доводы апелляционной жалобы, следует из трансляции в Telegram-канале "ЗПЧ".

Башир Точиев, адвокат Ахмеда Барахоева, зачитал общую апелляционную жалобу, подписанную подзащитным и общественным защитником Илезом Барахоевым. В жалобе указано, что с приговором в отношении Барахоева нельзя согласится, так как он не соответствует фактическим обстоятельствам дела и является необоснованным и необъективным, а суд превратился из независимого арбитра в соучастника правового беспредела. Сторона обвинения не смогла привести ни одного фактического доказательства и обоснования своей позиции кроме голословных утверждений, а суду ничего не оставалось как принять это за истину — очевидно, под давлением, указал адвокат.

Он подчеркнул, что выводы, к которым пришли психолого-лингвистические экспертизы, говорят о том, что в словах Барахоева и других осуждённых нет признаков угрозы совершения каких-либо незаконных действий. Также отсутствуют признаки целенаправленного психологического негативного воздействия. Не возбуждали также подзащитные какую-либо вражду, ненависть и рознь по признакам пола, языка национальности, происхождения, религии, принадлежности к какой-либо социальной группе или отдельных представителей. Нет доказательств того, что Барахоев и другие организовали насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" на своем сайте

Следующее заседание состоится 12 мая, говорится в публикации.

Корреспондент "Кавказского узла" не присутствовал на выступлениях Нальгиева и Саутиевой и их адвокатов, а также адвоката Ахмеда Барахоева. Судья удалил корреспондента из зала за смех во время выступления Багаудина Хаутиева.

Сегодня на заседании было шесть слушателей разного возраста. Двоюродный брат Зарифы Ибрагим Саутиев рассказал, что приезжает, чтобы поддержать активистов.

"Я приезжаю на каждое заседание по апелляции. Я хорошо знаю, как всё было, я там был и видел всё. Народ вышел, потому что людей возмущала ситуация, а как было не возмутиться? А они как раз (подсудимые) делали всё, чтобы успокоить людей! Ахмед Барахоев вообще сказал: "Если вы сейчас не разойдетесь, я с вами больше никуда не пойду!" Я лично это видел. Мы знаем, что вины на них нет", - сказал он в перерыве корреспонденту "Кавказского узла".

Саутиев выразил надежду на то, что в апелляционной инстанции будет вынесен иной приговор, чем в первой инстанции: "У нас, конечно, суд не независимый. Но надежда какая-то есть. Думаешь - а вдруг государство поймет, что оно несправедливо по отношению к ним поступило?" - отметил он.

Также на суд пришли трое племянников Мусы Мальсагова. "Мы приехали, чтобы увидеть дядю и послушать обвинение, посмотреть, как идёт процесс. Мы знаем, что наш дядя невиновен, и хотим его поддержать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из них, Магомед Евлоев.

Еще один из слушателей, Магомед-Сали Аушев, отметил, что давно дружит с Мусой Мальсаговым, знаком с Малсагом Ужаховым и Ахмедом Барахоевым. По его словам, он и его знакомы й "приехали, чтобы поддержать своих товарищей". "Они же за общее дело сидят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Происходящее в суде Аушев назвал "беспределом". "Это судом назвать нельзя. Обидно, что так происходит у нас в стране. Но мы всё равно надеемся на лучшее", - заключил он.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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