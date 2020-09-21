Исропил Нальгиев. Стоп-кадр видео канала YouTube "galga ing" https://www.youtube.com/watch?v=AM008dAdx60

21 сентября 2020, 18:17

Ингушский активист Нальгиев освобожден после обвинительного приговора

Суд на Ставрополье признал сегодня участника митинга в Магасе Исропила Нальгиева виновным в нападении на силовика, но этот срок признан отбытым за время ареста.

Как сообщал "Кавказский узел", Исропил Нальгиев был задержан 4 февраля, и с тех пор находится под стражей. Активист отрицает версию обвинения о политических мотивах нападения на росгвардейца в марте 2019 года, но признал, что бросил в силовика стулом.

Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил Нальгиева к 11 месяцам колонии общего режима. Судья согласился со следствием в том, что Нальгиев испытывал политическую вражду к тогдашнему главе Ингушетии Юнусу Бек-Евкурову и счел это отягчающим обстоятельством.

Исропила Нальгиева освободили в зале суда, поскольку один день содержания под стражей приравнивается к двум дням в колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

На сайте Железноводского горсуда, по данным на 18.15 мск 21 сентября, не указано, какой приговор был вынесен сегодня Нальгиеву.

Напомним, что 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием - рядовые участники митинга были обвинены в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

О задержаниях ингушских активистов и судах по их делам можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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