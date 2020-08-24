Продлен арест ингушскому активисту Исропилу Нальгиеву

24 августа 2020, 18:00

Суд в Железноводске продлил на два месяца арест Исропилу Нальгиеву, обвиняемому в нападении на силовика во время митинга в Магасе 26 марта 2019 года. Активист отрицает версию обвинения о политических мотивах нападения.

Как писал "Кавказский узел", Исропил Нальгиев был задержан и доставлен в Нальчик 4 февраля, а на следующий день он был заключен под стражу по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Защите не удалось обжаловать решение об аресте. После того, как 20 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии не удовлетворил жалобу на арест Исропила Нальгиева, адвокат Хусейн Гулиев заявил, что в материалах, которые были представлены суду, содержится общая формулировка, что задержанные "применили насилие", но "никаких видеозаписей, фотоснимков, показаний свидетелей, показаний потерпевших представлено не было".

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием - рядовые участники митинга были обвинены в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Дело тридцатилетнего уроженца села Али-Юрт Назрановского района Ингушетии Исропила Нальгиева, обвиняемого в участии в беспорядках в Магасе 26 марта 2019 года, проходило сегодня в здании Железноводского городского суда.

Нальгиеву вменяется в вину применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии, не опасного для жизни и здоровья (ч.1. ст. 318 УК РФ). Изначально его подозревали в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), но позже обвинение было смягчено. В суд дело Нальгиева поступило 11 августа.

На сегодняшнем судебном заседании присутствовали судья Мухарям Саматов, сотрудник прокуратуры и адвокат подсудимого Хусейн Гулиев. Родственников Нальгиева и его самого в зале суда не было. Общение подсудимого с участниками процесса проходило из здания СИЗО по интернет-связи.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» по телефону после заседания суда адвокат, прокурор утверждал, что оснований для изменения меры пресечения нет. Сторона защиты заявила об обратном.

«Если ранее Нальгиев обвинялся в тяжком преступлении [ч. 2 ст. 282.1 УК РФ], то сейчас его обвиняют в преступлении средней степени тяжести [ч.1. ст. 318 УК РФ]», - пояснил Хусейн Гулиев.

Адвокат также сообщил суду, что в семье подсудимого воспитывается грудной ребенок. Но судья доводы защиты не поддержал и принял решение о продлении срока содержания Нальгиева в СИЗО города Пятигорска до 11 октября.

«Мера пресечения продлена на два месяца. Пятый раз продлевают пребывание под стражей. Я не могу сказать, что следствие там намеренно что-то волокитило, или судья затягивает процесс. Нет. В долгий ящик судья дело не откладывал. Как только поступали заключения экспертов, нас с ними сразу знакомили», - рассказал Хусейн Гулиев.

По его словам, в ходе судебного заседания сторона защиты и подсудимый признали факт применения насилия, не повлекшие вреда здоровью, в отношении конкретного сотрудника Росгвардии. «Нальгиев не отрицает, что он швырнул пластиковый стул и попал в руку и в туловище росгвардейцу. Этим он причинил тому физическую боль и морально-нравственные страдания. Но мы отрицаем политический мотив, на котором настаивает обвинение», - пояснил Хусейн Гулиев.

Он также отметил, что Исропил Нальгиев официально является безработным. До ареста он подрабатывал разнорабочим, живет с супругой и ребенком отдельно от родителей. Сейчас его семье помогают родственники – младшие братья. Состояние здоровья Исропила Нальгиева за полгода нахождения под стражей, по словам адвоката, не ухудшилось. Свиданий с родными у него за все это время не было.

«Следствие не разрешало [свидания], так как дело резонансное. Да и родственники не рвались на свидания из-за ковидной ситуации. Родственники, наверное, приедут, на следующее заседание, которое состоится 2 сентября в 14-00», - рассказал Хусейн Гулиев.

О задержаниях ингушских активистов и судах по их делам можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".