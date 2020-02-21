Суд отказался отпустить из-под стражи двух участников митинга в Магасе

21 февраля 2020, 15:11

Верховный суд Кабардино-Балкарии 20 февраля не удовлетворил жалобы на арест Исропила Нальгиева и Амирхана Бекова. Активистов заключили по подозрению в применении насилия к силовикам во время митинга в Магасе, сообщил адвокат, анонсировав подачу кассации.

Как писал "Кавказский узел", Исропил Нальгиев и Амирхан Беков были задержаны и доставлены в Нальчик 4 февраля вместе с тремя другими активистами, а на следующий день активисты заключили под стражу по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. 10 февраля защита Нальгиева и Бекова обжаловала их арест. По словам адвоката, в материалах, которые были представлены суду, содержится общая формулировка, что задержанные "применили насилие", но "никаких видеозаписей, фотоснимков, показаний свидетелей, показаний потерпевших представлено не было".

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов, по меньшей мере 29 человек стали фигурантами уголовных дел. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение Нальчикского горсуда об аресте до 3 апреля Исропила Нальгиева и Амирхана Бекова, сообщил адвокат Хусен Гулиев. Заседание апелляционного суда прошло накануне, 20 февраля.

"Исропил Нальгиев и Амирхан Беков вину свою не признают. В обвинении написано, что группа неустановленных лиц применила насилие в отношении сотрудников Росгвардии. Обвинение не указывает, что конкретно сделали Беков и Нальгиев: кидали палки в чью-то сторону, били руками, ногами. Ничего этого в обвинении нет. Люди находились на митинге, но что конкретно они сделали, следствие не указывает", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

По его словам, следствие также не представило видеоматериалов, доказывающих вину Нальгиева и Бекова.

"На мои вопросы следователь ответил, что все будет написано в обвинении. Получается, Нальгиева и Бекова заключили под стражу только на том основании, что они участвовали в митинге", - констатировал Гулиев.

По его словам, решение суда будет обжаловано в кассации.

На сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии, по состоянию на 14.30 мск сегодня, нет информации по апелляции Амирхана Бекова. Жалоба Исропила Нальгива была рассмотрена 20 февраля судьей Олегом Богатеревым, однако текст решения, по состоянию на 14.30 мск сегодня, не опубликован.

Напомним, что 20 февраля также состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Мухарбека Маматова, оспорившего свой арест. Суд в Нальчике смягчил ему меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест до 25 марта. Следствие не раскрыло суть предъявленных Маматову обвинений, заявил адвокат.

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".