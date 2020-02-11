Обжалован арест новых подозреваемых по делу о митинге в Магасе

11 февраля 2020, 20:05

Решения о заключении под стражу участников митинга в Магасе Амирхана Бекова, Исропила Нальгиева и Мухарбека Маматова обжалованы их защитой. Следователи не представили доказательств виновности задержанных, утверждают адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля были задержаны и доставлены в Нальчик четверо участников митинга в Магасе в марте прошлого года – Исропил Нальгиев, Амирхан Беков, Руслан Барханоев и Мухарбек Маматов. Позже стало известно еще об одном задержанном Макшарипе Батыгове. Они подозреваются в применении насилия в отношении представителя власти. Нальчикский городской суд постановил 5 февраля заключить под стражу Бекова, Нальгиева, Маматова и Барханоева.

Апелляционная жалоба на решение Нальчикского горсуда об аресте Исропила Нальгиева и Амирхана Бекова подана в Верховный суд Кабардино-Балкарии 10 февраля, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Хусен Гулиев.

«Судья должен был проверить обоснованность подозрений. А обоснованность подозрений была подтверждена только фразой следователя, который сказал, что у следствия есть доказательства. Эти доказательства суду представлены не были. Следователь утверждал, что они применили насилие в отношении представителя власти. На это я задал вопрос о том, в чем конкретно это насилие проявилось. Следователь не смог ответить на этот вопрос», - пояснил Гулиев.

По его словам, в материалах, которые были представлены суду, содержится общая формулировка о том, что задержанные «применили насилие». «Никаких видеозаписей, фотоснимков, показаний свидетелей, показаний потерпевших представлено не было. Поэтому мы считаем задержания и заключение под стражу Нальгиева и Бекова незаконными», - сказал адвокат.

Защита 10 февраля обжаловала и арест 54-летнего Мухарбека Маматова, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Арслан Арчаков. «Мы привели много доводов в своей апелляционной жалобе. Один из основных – это то, что следствие не приводит никакой конкретики. Одни общие формулировки», - заявил Арчаков.

Решение об аресте 36-летнего Руслана Барханоева пока не обжаловано, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Муса Зязиков. «Материал, который предоставило следствие на судебном заседании 5 февраля по избранию меры пресечения, - это неуважение к суду. И после этого Нальчикский горсуд избирает меру пресечения в виде ареста», - сказал адвокат.

Следствие заявило на суде по избранию меры пресечения 5 февраля, что имеется материал о причастности Барханоева к преступлению, пояснил он. «При этом следователь заявил, что в связи с тайной следствия материал не может быть представлен. Я спросил, есть ли постановление о засекреченности материала. Следователь сказал, что нет», - заключил Муса Зязиков.

Напомним, 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов, по меньшей мере 29 человек стали фигурантами уголовных дел. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".