Арестованы четверо новых подозреваемых по делу о митинге в Магасе

06 февраля 2020, 10:17

Нальчикский городской суд постановил 5 февраля заключить под стражу четырех предполагаемых участников столкновений с силовиками на митинге в Магасе. Информация о новых задержаниях стала неожиданностью для жителей Ингушетии, указал адвокат Магомед Беков.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 февраля в селах Ингушетии и Северной Осетии прошли обыски по делу об участии в митинге в Магасе, были задержаны по меньшей мере шесть человек. Одного из них отпустили после допроса во Владикавказе, задержанного Амирхана Бекова силовики доставили в Нальчик. Как и многие другие активисты, он подозревается в насилии в отношении представителя власти.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Первые приговоры по уголовным делам вынес Железноводский горсуд на Ставрополье в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

В насилии по отношении к представителю власти заподозрены четыре задержанных 4 февраля человека, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хусен Гулиев. "На суде я представлял интересы 24-летнего Амирхана Бекова и Исропила Нальгиева, 1990 года рождения. Параллельно в суде шли еще два процесса – в отношении Мухарбека Маматова и Барханоева. Всем им Нальчикским горсудом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказал адвокат.

По его словам, при избрании меры пресечения Исропилу Нальгиеву защита задала следователю вопрос о том, в чем конкретно подозревают задержанного. "Я спросил, что он сделал – ударил рукой, ногой, ножом ударил или еще чем-то?" Я спросил следователя, в чем конкретно проявилось применение насилия. Следователь на вопрос не ответил, он просто промолчал", – отметил Хусен Гулиев.

Адвокат назвал странной версию следствия, согласно которой Беков и Нальгиев применили силу к одному и тому же силовику. "Я спросил, кто в отношении этого потерпевшего применил насилие, и также ответа от следователя не последовало. По версии следствия, буквально все арестованные ингушские активисты причастны к насилию в отношении этого одного потерпевшего", – констатировал Хусен Гулиев.

Он не смог уточнить, действительно ли его подзащитные являются активистами. "Сам я с материалами дела не знаком, я не могу сейчас утверждать, что мои подзащитные были участниками митинга. Мне предстоит выяснять все обстоятельства", – пояснил Гулиев.

Жалоб на содержание в ИВС у Исропила Нальгиева и Амирхана Бекова нет, добавил адвокат. "Утром 4 февраля у обоих были обыски. Исропил Нальгиев рассказывал, что его забрали из дома, и по дороге в Нальчик сразу, как только переехали Черменский пост, остановились, силовики вкрутили в машину другие номера. После поехали дальше", – рассказал Гулиев.

Жителей Ингушетии потрясла информация о новых задержаниях, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков. "На днях глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал пресс-конференцию, на которой сказал, что арестованные ингушские активисты скоро вернутся домой, чуть-чуть успокоил людей. А тут пошла новая волна задержаний. Конечно, все шокированы. Хотя для нас, адвокатов, это ожидаемо. Информация о второй волне задержаний у нас была. Но мы старались эти плохие мысли гнать от себя", – сказал Беков.

Глава Ингушетии заверил на пресс-конференции в Магасе, что "проводит работу" в связи с делом ингушских активистов. "Эта тема для меня не табу, я говорю об этом там, где на ситуацию могут повлиять. Что толку сотрясать воздух громкими заявлениями? Будем надеяться, что все утрясется, и они (арестованные. - Прим. "Кавказского узла") благополучно вернутся домой", – процитировал 31 января Махмуда-Али Калиматова "Интерфакс".

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".