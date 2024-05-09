Военные парады прошли в городах юга России по случаю Дня победы

09 мая 2024, 16:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парады по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли сегодня в большинстве регионов СКФО и ЮФО. В Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне праздничные мероприятия проведены в иных форматах.

Как писал "Кавказский узел", в апреле представители властей заявили, что в целях безопасности не будут проводиться парады на 9 мая в Черкесске и Краснодаре, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске парады пройдут без участия зрителей.

Год назад, 9 мая 2023 года, парады по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске. В Махачкале парада не было, однако горожане, сами построившись в колонну, прошли по центру города с портретами участников Великой Отечественной войны. В Волгограде парад прошел при строгих мерах безопасности.

Парады по случаю 79-й годовщины победы сегодня прошли в Астрахани и Волгограде. В Астрахани перед парадными расчетами на площади Ленина выступил губернатор Игорь Бабушкин, поздравивший ветеранов с праздником, сообщает "Астрахань.ру".

В Волгограде парад военной техники прошел на площади Павших Борцов. Волгоградцы приходили "целыми семьями", чтобы посмотреть на парад, пишет V102.ru. Агентство опубликовало видеорепортаж, на кадрах которого видно, что зрители наблюдают за парадом из-за ограждений на площади.

В Новороссийске на параде Победы прошла колонна военной техники из примерно 50 машин, сообщает пресс-служба администрации города. В торжественном марше в Новороссийске участвовало более 2000 человек, в том числе военнослужащие, сотрудники МЧС, курсанты, казаки и кадеты, сообщает "Коммерсант".

В Ростове-на-Дону военный парад прошел на Театральной площади, в нем задействовали около 2500 человек и более 30 единиц военной техники. При этом в целях безопасности на парад не пригласили ветеранов, информирует 161.ru.

Колонны военной и специализированной техники прошли сегодня по центральной улице Ленина в Элисте. В параде приняли участие казаки Калмыцкого казачьего округа, расчеты механизированной техники, после чего от Пагоды Семи дней до Мемориального комплекса "Вечный огонь" состоялось торжественное шествие колонн с участием чиновников и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает РИА "Калмыкия".

В Майкопе открылась для посетителей масштабная выставка военной техники, праздничные мероприятия прошли также в городском парке, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Парад прошел на центральной площади Каспийска, в нем приняли участие более 800 представителей разных родов войск, также по площади проехала военная техника, сообщает РИА "Дагестан".

При этом в Махачкале на территории ботанического сада сегодня были открыты "Сад памяти" и мемориальная композиция "Вечная и светлая память героям", информирует агентство.

На главной площади Черкесска прошло торжественное шествие парадных расчетов, сообщает РИА "Карачаево-Черкесия". "Строевым шагом прошли подразделения министерства обороны, которые дислоцированы на территории региона, подразделения ФСБ, МВД, Службы судебных приставов, ФСИН, МЧС, казаки, юнармейцы", - говорится в публикации издания.

В Нальчике состоялось возложение цветов к монументу воинам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, а в Баксанском районе Кабардино-Балкарии начался автопробег, посвященный Дню победы, сообщает в своем телеграм-канале ГТРК "Кабардино-Балкария". "Большая колонна с ретро-техникой, автомобилями и мотоциклами едет от здания администрации Баксанского района до администрации с. Кишпек", - говорится в публикации.

В честь Дня победы на Мемориале памяти и славы в Назрани состоялось памятное мероприятие с участием представителей властей, общественных организаций, силовых структур и национально-культурных общин, сообщает газета "Ингушетия" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В Грозном состоялось шествие, приуроченное ко Дню победы. В мероприятии приняли участие члены молодежных организаций, а также военный оркестр, сообщает ИА "Грозный-информ".

Военный парад прошел на центральной площади Ставрополя, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. На парад пришли ветераны Великой Отечественной войны, отметил он в своем телеграм-канале.

Парад, посвященный Дню победы, прошел и на площади Свободы во Владикавказе. По площади прошли расчеты военнослужащих 58-й армии, МВД, МЧС, Военно-учебного центра СОГУ, воспитанников кадетских классов и юнармейцев. Завершился парад проездом военной техники, информирует "15-й регион".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.