Названа дата возобновления авиарейсов из Элисты

09 мая 2024, 06:03

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Аэропорт Элисты примет первый после более чем двухлетнего перерыва рейс 28 мая, сообщили глава Калмыкии и Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля стало известно, что возобновление пассажирского авиасообщения в аэропорту Элисты запланировано на 3 мая. Спустя три дня после этой даты было объявлено, что рейсы еще не выполняются и полноценная работа аэропорта возобновится только "после майских праздников".

Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты был введен 2 марта 2022 года. Правительство России выделило более 2,6 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов закрытых аэропортов. Информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в специальной справке.

Элистинский аэропорт, открытый с 3 мая, приступит к обслуживанию рейсов лишь в конце месяца. Официальное сообщение об этом Росавиация распространила после встречи главы ведомства с главой Калмыкии Бату Хасиковым и сам Хасиков назвал дату возобновления рейсов в своем Telegram-канале.

Первый рейс, который должен принять аэропорт Элисты 28 мая, выполнит авиакомпания Red Wings из подмосковного аэропорта Жуковский. В дальнейшем по этому направлению планируются два рейса в неделю.

“Уже 28 мая запустим первый маршрут из Элисты в аэропорт Жуковский Московской области. Будем расширять авианаправления, чтобы наши земляки могли путешествовать с комфортом", - написал Хасиков.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что Элиста будет первым аэропортом “который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности”. "Рост интереса наших граждан к посещению Калмыкии очевиден”, - цитирует его слова 8 мая ТАСС.

Глава авиакомпании Red Wings, в свою очередь, сообщил, что вторым направлением для авиарейсов из Элисты может стать Сочи. До приостановки работы в 2022 году аэропорт Элисты обслуживал рейсы по десяти направлениям, среди которых были Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Волгоград, Астрахань, Москва и Петербург.

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