Аэропорт в Элисте. Фото: Аэропорт Элиста https://elista.aeroport.website/

06 мая 2024, 03:53

Возобновление авиасообщения в аэропорту Элисты перенесено

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Аэропорт Элисты открылся, однако полноценное возобновление работы произойдет после майских праздников, в настоящее время ведутся переговоры с авиаперевозчиками о запуске регулярных рейсов.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля стало известно, что возобновление пассажирского авиасообщения в аэропорту Элисты запланировано на 3 мая.

Возобновление работы международного аэропорта Элисты, запланированное на 3 мая, перенесено, оно произойдет после майских праздников, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.

По данным руководства аэропорта, он готов к работе, но пока не начал обслуживать рейсы. На данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями о выполнении рейсов, информирует "Интерфакс".

В настоящее время полетные программы на лето 2024 года уже составлены, Росавиация и перевозчики прорабатывают возобновление регулярных рейсов в Калмыкию. Также рассматривается вопрос о включении аэропорта Элисты в программу субсидирования полетов, информирует 4 мая "Лента.ру".

Напомним, что режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты приостановлен со 2 марта 2022 года. В сентябре стало известно, что правительство Российской Федерации выделило более 2,6 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов закрытых аэропортов.

16 декабря 2023 года рабочая группа, созданная в Росавиации, признала возможным возобновление полетов в Краснодар после 25 декабря. Однако 23 декабря того же года Минобороны Российской Федерации дало отрицательный отзыв на открытие краснодарского аэропорта.

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Примечание:

"Аэропорт Сочи открывает новый рейс в Иорданию", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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