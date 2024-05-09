Пожар на нефтебазе в Анапе потушен

09 мая 2024, 12:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Огнеборцы потушили пожар на нефтебазе в Анапе, возникший после атаки беспилотников.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ночью нефтебаза под Анапой была атакована беспилотниками. По данным властей, военные сбили шесть летательных аппаратов, были повреждены несколько резервуаров и начался пожар.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории нефтебазы под Анапой, куда упало несколько беспилотников, сообщил сегодня краевой оперативный штаб.

"По информации МЧС Краснодарского края, в 11:08 по Москве возгорание полностью ликвидировали", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.

Напомним, в ночь на 2 мая, в небе над территорией Кубани средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА. В ночь на 27 апреля над территорией региона были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников. На Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников возникло возгорание, была повреждена сепарационная установка.