Аналитики сочли недостаточными выплаты ветеранам в Азербайджане

09 мая 2024, 19:08

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Суммы ежегодных выплат к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны даже после увеличения до 2000 манатов остались символической помощью государства пожилым людям, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Азербайджане размер ежегодных выплат к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны поднят впервые за четыре года – с 1500 до 2000 манатов (около 1200 долларов). При этом число участников той войны сократилось в стране за год с 57 до 30 человек.

В 2020 году власти Азербайджана повысили суммы единовременной материальной помощи, ежегодно выплачиваемой к 9 мая участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла и блокадного Ленинграда. При этом число участников войны сократилось в Азербайджане с 264 человек в 2020 году до 57 в 2023 году. В 2021-2023 годах суммы выплат оставались неизменными: ветеранам было назначено по 1500 манатов (около 900 долларов), а вдовам ветеранов и другим категориям получателей – по 750 манатов (около 440 долларов).

В Азербайджане проживают 30 участников боевых действий во второй мировой войне, и сотрудники местных исполнительных органов 9 мая посещают ветеранов на дому, поздравляют их и вручают подарки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.

Единовременные выплаты ветеранам в размере 2000 манатов счел скромной суммой руководитель Исследовательского центра "Восток-Запад" Арастун Оруджлу. "Очень мало, тем более если учесть, что ветеранов остались единицы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По мнению Оруджлу, помощь ветеранам оказана "символическая, скорее она рассчитана на пропаганду власти, пиар".

Недостаточной назвал сумму выплат ветеранам и директор Правозащитного центра Азербайджана Элдар Зейналов. "В возрасте ветеранов ВОВ они нуждаются в лекарствах и особом уходе. Двух тысяч манат не хватает для оплаты таких потребностей в течение года", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Две тысячи манатов - это "нормальная сумма" по сравнению с теми суммами, которые выплачивались ветеранам ранее, считает дочь покойного ветерана войны Фарида Агасиева. Она пояснила, что выплаты семьям ветеранов начинались со 100 манатов ко Дню победы. "Две тысячи - нормально, в будущем году еще поднимут. Но сколько их [ветеранов] осталось?" – сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 9 мая в Азербайджане отмечается как День победы над фашизмом, этот день является праздничным и нерабочим. При общей численности населения в 3,4 миллиона человек по состоянию на 1941 год от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тысяча человек, в том числе 10 тысяч женщин. 300 тысяч азербайджанцев погибли в боях. Большое значение во время Великой Отечественной войны имела бакинская нефть: три четверти нефти, добытой во время войны, и 85-90% советского авиабензина и смазочных масел были произведены в Азербайджане.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. Также на "Кавказском узле" размещена справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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