Суммы ежегодных выплат ветеранам ВОВ подняты в Азербайджане

02 мая 2024, 18:37

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Размер ежегодных выплат к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны поднят в Азербайджане впервые за четыре года, при этом число участников той войны сократилось в стране за год с 57 до 30 человек.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ежегодное распоряжение о единовременных выплатах к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и приравненным к ним категориям граждан. При этом суммы выплат не изменились по сравнению с 2022 и 2021 годами: ветеранам было назначено по 1500 манатов (около 900 долларов), а вдовам ветеранов и другим категориям получателей – по 750 манатов (около 440 долларов).

В 2020 году власти Азербайджана повысили суммы единовременной материальной помощи, ежегодно выплачиваемой к 9 мая участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла и блокадного Ленинграда. При этом число участников войны сократилось в Азербайджане с 264 человек в 2020 году до 57 в 2023 году.

Сегодня Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших в этой войне, людям, награжденным орденами и медалями за труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу, и людям, награжденным за оборону Ленинграда.

Распоряжение коснется около 3000 человек, в том числе 30 ветеранов, материальная помощь будет выплачена всем получателям до 9 мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

При этом впервые с 2020 года размеры пособий увеличены. Так, ветераны получат по 2000 манатов (около 1200 долларов), а другие категории – по 1000 манатов (около 600 долларов). Всего на эти цели из резервного фонда президента выделено 3 миллиона манатов (около 1,8 миллиона долларов), рассказал представитель министерства.

Напомним, 9 мая в Азербайджане отмечается как День победы над фашизмом, этот день является праздничным и нерабочим. При общей численности населения в 3,4 миллиона человек по состоянию на 1941 год от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тысяча человек, в том числе 10 тысяч женщин. 300 тысяч азербайджанцев погибли в боях. Большое значение во время Великой Отечественной войны имела бакинская нефть: три четверти нефти, добытой во время войны, и 85-90% советского авиабензина и смазочных масел были произведены в Азербайджане.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. Также на "Кавказском узле" размещена справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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