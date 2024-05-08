Прокуратура подала кассацию на приговор Диане Ципиновой

08 мая 2024, 18:48

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Оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой должен быть отменен, а дело возвращено в суд первой инстанции, настаивает прокуратура в кассационной жалобе. Гособвинение не предоставило доказательств допущенных судами нарушений при рассмотрении дела, заявили Ципинова и ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Урванский райсуд 7 июля 2023 года не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии 29 ноября 2023 года отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора и оставил в силе оправдательный приговор Ципиновой.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова вместе с другими юристами пыталась попасть в отдел полиции для оказания юрпомощи коллеге Ратмиру Жилокову, запись с места конфликта приведена в видео "Кавказского узла". Ципинова была обвинена в насилии в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России), когда . Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда. В последние 10 лет участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность, указали коллеги Ципиновой.

Заместитель Генерального прокурора России Игорь Ткачев подал в Пятый кассационный суд общей юрисдикции кассационное представление на оправдательный приговор адвокату адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой по делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила сегодня "Адвокатская газета".

В кассационном представлении говорится, что вина адвоката подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. Так утверждение о незаконности действий полицейских, не допустивших Диану Ципинову и двух ее коллег в здание полиции, основано исключительно на их показаниях и имеющихся в деле копиях ордеров. Предъявление Дианой Ципиновой удостоверения адвоката, вопреки мнению суда, не было безусловным основанием для немедленного ее допуска в здание для оказания юрпомощи Ратмиру Жилокову, так как нормативными документами установлена специальная процедура пропуска, которая была нарушена адвокатом, говорится в публикации.

По мнению Генпрокуратуры, поиск Ципиновой выпавшего мобильного телефона также не мог быть основанием для нарушения правил прохода и применения насилия в отношении полицейских. Не обоснован и вывод суда о том, что в процессе выдворения из здания отдела полиции Тимур Нагоев незаконно удерживал подсудимую, причинил ей телесные повреждения и совершил насильственные действия, имеющие элементы сексуального характера, публично унизив и оскорбив ее, говорится в кассационном представлении. Замгенпрокурора добавил, что экспертизы проведены с многочисленными нарушениями. Так, в судебном заседании не участвовал эксперт в области сексологии, а выводы специалистов сделаны без исследования всех материалов дела, что ставит под сомнение их достоверность. "Утверждение суда о недостоверности показаний сотрудников полиции в силу их служебной зависимости от руководства надумано и необоснованно, поскольку их показания согласуются с другими объективными доказательствами (видеозаписями), подтверждающими виновность Дианы Ципиновой", – считает Генпрокуратура.

По мнению Генпрокуратуры, суд проигнорировал заключение служебной проверки об отсутствии нарушений со стороны Тимура Нагоева при задержании Дианы Ципиновой, а также отказ следователя возбудить уголовное дело в отношении этого потерпевшего. "Учитывая, что Тимур Нагоев находился при исполнении своих служебных обязанностей, удерживал Диану Ципинову, которая отталкивала его и применяла физическую силу, с целью недопущения применения ею насилия в отношении иных лиц, действия Дианы Ципиновой не являются необходимой обороной", – отмечено в представлении. Генпрокуратура потребовала отменить оправдательный приговор адвокату вместе с утвердившим его апелляционным постановлением и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции

Диана Ципинова заявила, что вынесенные по ее уголовному делу оправдательный приговор и апелляционное постановление являются законными и обоснованными, а доводы, приведенные в кассационном представлении Генпрокуратуры РФ, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, говорится в публикации.

Представление Генпрокуратуры не содержит указаний на допущенные судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, подчеркнул защитник Ципиновой адвокат Мурат Карабашев. "Думаю, что отсутствие обоснования со стороны гособвинения не будет являться препятствием как для принятия кассационного представления, так и для рассмотрения его в суде кассационной инстанции. Надеюсь, что у гособвинения основная ставка сделана не на должность лица, подписавшего это кассационное представление, а на действующий уголовно-процессуальный закон", – приводятся его слова изданием.

Напомним, на Диану Ципинову уголовное дело было возбуждено после того, как в мае 2020 года в Нарткале произошел инцидент с участием адвоката Ратмира Жилокова. По версии следствия, Жилоков пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания".

Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям с заявлениями также обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

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