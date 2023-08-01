Дело Ципиновой вписалось в тренд преследования адвокатов

01 августа 2023, 13:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат из Кабардино-Балкарии Диана Ципинова, на которую заведено дело о нападении на силовика, не сможет работать по специальности, если суд ее признает виновной. В последние 10 лет участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность, указали коллеги Ципиновой.

Как сообщал "Кавказский узел", Урванский райсуд 7 июля не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова была обвинена в насилии к сотруднику полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда.

Диана Ципинова рассказала, что продолжает адвокатскую деятельность. Корреспондент "Кавказского узла" встретил ее в тот момент, когда она входила в здание суда на судебное заседание. Ципинова пояснила, что прокуратура подала на решение суда, который ранее признал ее невиновной, представление, а не протест.

"Прокуратура подала представление, это несколько иной вид прокурорского реагирования. Представление на приговор внесено краткое: необоснованный, подлежащий отмене приговор и тому подобное. Суть своего несогласия с приговором прокуратура должна раскрыть в дополнениях, которые внесут позже. Но считается, что приговор в любом случае на стадии обжалования прокуратурой", – сказала Ципинова корреспонденту "Кавказского узла".

Представление (в полном виде) должно быть подано за пять дней до рассмотрения его апелляционной инстанцией, добавила она. "С учётом того, что первая инстанция, скорее всего, дождётся дополнений и только потом отправит дело, то срок определится в течение месяца. Если сразу отправят дело, то в течение двух недель можем получить представление и назначат дату", – отметила адвокат.

Дата рассмотрения жалобы прокуратуры на оправдательный приговор Ципиновой ещё не назначена, рассказала адвокат Инна Голицына, которая защищала Диану Ципинову. "[Ципинова] до вступления приговора в силу имеет право вести адвокатскую деятельность. И после вступления тоже, потому что у неё оправдательный приговор. Ограничений в работе у неё не было", – пояснила Голицына корреспонденту "Кавказского узла".

Помощь оказывало всё адвокатское сообщество, добавила она. "Мы надеялись только на оправдательный приговор. Другого приговора по данному делу и не могло быть. Случай с Дианой Ципиновой нельзя сказать, что уникальный, но один из немногих", – отметила Голицына.

Защите Ципиновой пока еще не поступили материалы по обжалованию прокуратурой оправдательного приговора, рассказала другой ее адвокат Ципиновой Ольга Чуденцева. "У защиты тоже есть время, чтобы представить возражения на протест прокурора. Но мы ещё и не видели документов прокуратуры. Пока они не поступали в суд и к нам", – сообщила Чуденцева корреспонденту "Кавказского узла".

В последние 10 лет заметна тенденция уголовного преследования адвокатов, отметил московский адвокат Константин Ривкин. "Раньше и в страшном сне не снилось, чтобы против адвоката за чисто профессиональную деятельность будут возбуждать уголовные дела", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Благодаря помощи адвокатского сообщества в последнее время было вынесено несколько оправдательных приговоров адвокатам, обвиненных в тех или иных преступлениях, добавил он.

Ривкин также подчеркнул, что Ципинова не сможет заниматься адвокатской деятельностью, если суд признает ее виновной. "Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре гласит о том, что наличие судимости за умышленное преступление влечет за собой автоматически прекращение статуса адвоката", – пояснил Константин Ривкин.

Напомним, на Диану Ципинову уголовное дело было возбуждено после того, как в мае 2020 года в Нарткале произошел инцидент с участием адвоката Ратмира Жилокова. По версии следствия, Жилоков он пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания".

Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям с заявлениями также обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.