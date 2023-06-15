Адвокат Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливый приговор

15 июня 2023, 23:56

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Диана Ципинова, обвиненная в нападении на силовика в Нарткале, заявила в последнем слове, что гордится своей адвокатской работой, и выразила надежду, что приговор суда будет непредвзятым.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая в Урванском райсуде начались прения по уголовному делу адвоката Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в применении насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Адвокат Ципиновой указал, что она сама подверглась насилию со стороны силовика, когда пыталась защитить интересы задержанного коллеги, и потребовал оправдательного приговора.

23 января суд приговорил адвоката из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова к полутора годам колонии, признав его виновным в нападении на полицейского, Верховный суд Кабардино-Балкарии заменил Жилокову срок в колонии штрафом в 100 тысяч рублей. Поводом для обвинения стал инцидент, произошедший в мае 2020 года в Нарткале. По версии следствия, Жилоков пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания". Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по их рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

В Урванском районном суде адвокат Диана Ципинова выступила сегодня с последним словом. Ципинова отметила, что сотрудники полиции, которые участвовали в конфликте с адвокатами, не являются гордостью правоохранительной системы, иначе руководство МВД Кабардино-Балкарии не извинялось бы перед ней за их действия, сообщила сегодня "Адвокатская газета".

Ципинова заявила, что гордится российской адвокатурой и своей принадлежностью к ней, и поблагодарила коллег за поддержку Адвокат также выразила надежду на то, что суд вынесет законное и справедливое решение. Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, дата оглашения которого пока не назначена, отмечается в публикации.

В карточке дела на сайте Урванского районного суда на 23.40 мск не содержится информации о дате оглашения приговора Ципиновой.

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