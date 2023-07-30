Прокуратура обжаловала приговор адвокату Ципиновой

30 июля 2023, 19:43

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Представитель прокуратуры обжаловал приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой, оправданной по делу о нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля Урванский райсуд не нашел состава преступления в действиях адвоката Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова была обвинена в насилии к сотруднику полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда.

Прокуратура обжаловала решение суда по делу Ципиновой, сообщает сегодня в своем телеграм-канале Правозащитный центр Кабардино-Балкарии со ссылкой на публикацию "Адвокатской улицы"*.

"Жирная точка в деле ещё не поставлена, так как сторона обвинения обжаловала приговор. Мы всей командой защиты продолжим работу в данном уголовном деле, не сбавляя оборотов", – приводятся в публикации "Адвокатской улицы" слова одной из защитниц Ципиновой, адвоката Мадины Воруковой.

Приговор Диане Ципиновой был обжалован прокурором 19 июля, указано в карточке дела на сайте Урванского райсуда.

Напомним, 23 января суд приговорил адвоката Ратмира Жилокова к 1,5 года колонии, признав его виновным в нападении на полицейского, Верховный суд Кабардино-Балкарии заменил Жилокову срок в колонии штрафом в 100 тысяч рублей. Поводом для обвинения стал инцидент, произошедший в мае 2020 года в Нарткале. По версии следствия, Жилоков пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания".

Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

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