Диана Ципинова (в центре) во время конфликта в Нарткале в мае 2020 года. Фото: скриншот с видео на странице "Другой Нальчик" в Facebook https://www.facebook.com/100036798039208/videos/253442592559007

13 января 2021, 22:03

Адвокатам в Кабардино-Балкарии отказано в расследовании дела о нападении силовиков

Следователи не нашли нарушений в действиях силовиков после конфликта с которыми подали жалобу адвокаты Наталья Магова, Диана Ципинова и Людмила Кочесокова. Постановление следователя будет обжаловано, заявили Магова и адвокаты Ципиновой.

Как писал "Кавказский узел", что в мае 2020 года адвокат Ратмир Жилоков, по версии следствия, поругался с полицейскими и ударил одного из них возле подпольного казино в Нарткале. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили. При этом силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила адвокат Наталья Магова. Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы.  4 сентября 2020 года Ессентукский горсуд посчитал незаконными действия следователя, который несвоевременно зарегистрировал заявление адвоката Дианы Ципиновой о нападении на нее силовиков и не сообщил ей о результатах его рассмотрения. После этого решения суда следует ожидать кардинальных перемен в расследовании дела, заявили в Федеральной палате адвокатов.

В следственные органы также обратились и сотрудники полиции. 28 мая в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам сотрудников ОВД было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Следствие постановило отказать в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков по жалобе адвокатов Натальи Маговой, Дианы Ципиновой и Людмилы Кочесоковой, сообщила 13 января со ссылкой на  копию постановления управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу "Адвокатская газета".

В документе указано, что 23 ноября 2020 года в ведомстве было зарегистрирован рапорт по факту применения силовиками физической силы в отношении трех адвокатов.  В постановлении также приведены показания трех адвокатов и силовиков, версию которых поддержало следствие. "В ходе выдворения (адвокатов из здания районного отдела силовой структуры) каких-либо ударов со стороны [силовиков]  в отношении адвокатов применено не было», – говорится в постановлении.  

Следствие сочло, что в действиях силовиков отсутствует состав преступления по статье о превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ)  в отношении женщин-адвокатов при их выдворении с территории здания отдела силовой структуры, говорится в документе.

Отказ в возбуждении уголовного дела был ожидаем, считает адвокат Наталья Магова. Он заявила, что обжалует постановление. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков – это вынужденная мера следствия, считает адвокат Дианы Ципиновой Армен Саркисян. «Возбудив уголовное дело в отношении [силовиков, следствие] тем самым будет вынуждено прекратить уголовное дело в отношении самой Дианы Ципиновой (по реабилитирующим основаниям)", – полагает он.

"Следствием полностью проигнорирован факт причинения Диане Ципиновой телесных повреждений, как и иные доказательства, подтверждающие неправомерные действия со стороны [силовиков] . Постановление об отказе в возбуждении дела нахожу односторонним, вынесенным без проведения соответствующей проверки всех обстоятельств, основанным исключительно на пояснениях [силовиков]", – сказала Адвокат Дианы Ципиновой Ольга Чуденцева.

14 декабря 2020 года следователь в очередной раз отказался прекратить уголовное дело в отношении Дианы Ципиновой, сообщил советник Федеральной палаты адвокатов Росии Нвер Гаспарян. Он считает, что следствие "перепутало виновных с потерпевшими".

Комментариями ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу СКР относительно постановления от отказе в возбуждении дела по жалобам адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.  

Преследование Жилокова и Ципиновой вызвало протесты адвокатского сообщества. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Адвокаты проводили акции протеста с требованием прекратить уголовное преследование коллег, некоторые из участников акций были оштрафованы

"Кавказский узел" также писал, что 17 октября Федеральная палата адвокатов России сообщила, что административное производство в отношении адвоката Дианы Ципиновой по делу о неповиновении полиции было прекращено в связи с истечением срока давности. Защита намерена добиваться признания судом, что Ратмир Жилоков и Диана Ципинова не нарушали требований полицейских, несмотря на то, что дело в отношении Ципиновой было прекращено в связи с истечением срока давности, рассказали адвокаты.

Примечание:

"Суд в Кабардино-Балкарии снял ограничения с адвоката Ципиновой", "Семьи Жилокова и Ципиновой оказались в материальном затруднении из-за меры пресечения", "Депутат Госдумы попросила Генпрокуратуру дать оценку делу Ципиновой".

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