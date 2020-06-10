Депутат Госдумы попросила Генпрокуратуру дать оценку делу Ципиновой

10 июня 2020, 12:30

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам женщин Оксана Пушкина попросила генерального прокурора проверить законность уголовного преследования кабардино-балкарского адвоката Дианы Ципиновой.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике вопреки ходатайству следствия об аресте адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой оставил их на свободе, запретив при этом общаться с кем-либо кроме семьи, защитников и следователей. Это лишило Жилокова и Ципинову возможности вести адвокатскую практику. Защита сочла это решение суда необоснованным, и потребовала избрать подозреваемым подписку о невыезде или залог.

28 мая силовики на 48 часов задержали Ципинову и Жилокова, заподозренных в применении насилия к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Ратмир Жилоков вел себя грубо с сотрудниками полиции и не давал им пройти в заведение, где, как предполагали правоохранители, велась игорная деятельность. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову. В знак протеста Диана Ципинова объявила голодовку в баксанском изоляторе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина попросила генерального прокурора России проверить законность возбуждения уголовного дела против адвоката Дианы Ципиновой. Кроме того, она указала на обращение статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов Константина Добрынина, который назвал уголовное преследование Ципиновой "дремучим, воинствующим беззаконием". Оксана Пушкина попросила провести проверку сообщений о применении силы к Ципиновой и ее коллегам, информации об угрозах и фальсификации доказательств.

Депутат попросила генпрокурора дать общую оценку контролю за соблюдением законности в работе МВД Кабардино-Балкарии и регионального управления Следкома. Пушкина призвала наказать силовиков, если подтвердится информация о нарушениях с их стороны, сообщил сегодня РБК. В публикации не уточняется, каким днем датировано обращение к генпрокурору.



К 12.30 мск 10 июня на сайте Госдумы не появилось информации об этом обращении, а на сайте Генпрокуратуры - реакции на него.

Адвокатское сообщество поддержало Ципиновой и Жилокова

Во время заседания по мере пресечения адвокатам у здания суда собрались около 50 их коллег, а "Фонд защиты адвокатов" написал обращение в защиту Жилокова и Ципиновой, которое подписали 1600 человек. 31 мая семь человек, в том числе адвокаты, провели в Москве одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Силовики назвали эти пикеты "скрытой формой массового мероприятия".

В свою очередь, Международная комиссия юристов призывала российские власти тщательно расследовать, была ли применена сила к адвокатам Наталье Маговой, Диане Ципиновой и Людмиле Кочесоковой. Ответственные за это силовики должны быть привлечены к ответственности, подчеркивается в обращении, опубликованном на сайте Международной комиссии юристов 3 июня.

Действия силовиков в отношении адвокатов были недопустимыми, заявил ранее заместитель председателя комиссии Федеральной палаты адвокатов России по защите прав адвокатов, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант. "Если бы это произошло с журналистами, то они имели бы все основания ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за воспрепятствование журналистской деятельности", – приводятся слова Вадима Клювганта в публикации на сайте Федеральной палаты адвокатов от 9 июня.

Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.